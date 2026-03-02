Menü Kapat
TGRT Haber
 Bengü Sarıkuş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan mesaj: Tüm tedbirler alındı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekonominin dışsal şoklara karşı dirençli olduğunu belirterek, jeopolitik gelişmelerin olası geçici etkilerine karşı kurumların ön alıcı tedbirler aldığını ve sürecin yakından takip edildiğini belirtti.

02.03.2026
02.03.2026
09:25

Cumhurbaşkanı Yardımcısı , İran Savaşı'nın 3. gününde ekonomiye yönelik açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yılmaz şunları kaydetti: "Makroekonomik temellerimiz sağlam.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan mesaj: Tüm tedbirler alındı

Ekonomimiz bundan önce de yaşanan bir çok dışsal etkiye karşı dirençli yapısını ispat etti.

Bölgemizde yaşanan jeopolitik gelişmelerden kaynaklanacak geçici etkilere karşı kurumlarımız ön alıcı tedbirler almış durumda. Gelişmeler yakından takip edilmeye devam edilecektir."

https://x.com/_cevdetyilmaz/status/2028352715949015277

