Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan mesaj: Tüm tedbirler alındı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İran Savaşı'nın 3. gününde ekonomiye yönelik açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yılmaz şunları kaydetti: "Makroekonomik temellerimiz sağlam.
Ekonomimiz bundan önce de yaşanan bir çok dışsal etkiye karşı dirençli yapısını ispat etti.
Bölgemizde yaşanan jeopolitik gelişmelerden kaynaklanacak geçici etkilere karşı kurumlarımız ön alıcı tedbirler almış durumda. Gelişmeler yakından takip edilmeye devam edilecektir."