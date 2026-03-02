Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan mesaj: Tüm tedbirler alındı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İran Savaşı'nın 3. gününde ekonomiye yönelik açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yılmaz şunları kaydetti: "Makroekonomik temellerimiz sağlam.

Ekonomimiz bundan önce de yaşanan bir çok dışsal etkiye karşı dirençli yapısını ispat etti.

Bölgemizde yaşanan jeopolitik gelişmelerden kaynaklanacak geçici etkilere karşı kurumlarımız ön alıcı tedbirler almış durumda. Gelişmeler yakından takip edilmeye devam edilecektir."

