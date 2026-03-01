İslam Memiş altın için savaş fiyatını açıkladı: Rüzgar tersine dönmeden dikkat!

İran, Amerika ve İsrail arasında savaş başladı ve bölgesel gerilim giderek yükseliyor. Finans Analisti İslam Memiş piyasalarda yaşanan jeopolitik gerilim fiyatlaması hakkında Tgrthaber.com Ekonomi Editörü Bengü Sarıkuş'a çok kritik açıklamalarda bulunarak savaş piyasasını değerlendirdi.

Hafta sonu olsa da küresel piyasalar ve yurt içi piyasalar kapalı olsa da burada yine ETF'lerde fiyatların savaş fiyatlaması içerisinde olduğundan bahseden Memiş, "Gram altın TL fiyatı cumartesi günü fiziki altın kuyumcularda 7.980 lira seviyesinden kapatmıştı. Bu savaş haberi geldikten sonra tekrar 8.000 lira seviyesinin üzerine yükseldi. Fiziki altınlar 8.100 liraya kadar yükselmişti" dedi.

Uluslararası piyasalarda ons altının 5.280 dolar seviyesinden kapanış yaptığını hatırlatan Memiş, "Savaşın şiddeti arttıkça 5.350 dolar seviyesi görüldü agresif fiyatlama gerçekleşmiş oldu" dedi.

Memiş, brent petrolün varil fiyatının da tekrar 73-74 dolar seviyesine yükseldiğini vurguladı. "Özellikle bu savaş fiyatlamasının yaşandığı dönemlerde pazartesi günü hem küresel piyasalar hem yurt dışı piyasalar açıldığı zaman panik alımları panik satışlarının yapılmaması gerekiyor" diyen Memiş haftanın ilk işlem gününde volatilitenin yüksek, bant aralığının geniş olacağı yönünde yatırımcıları uyardı.

ALTIN DAHA DA YÜKSELECEK

"Pazartesi, salı günü piyasalardaki fiyatlamalar agresif bir şekilde devam eder ve piyasaların oturması bir iki günü bulur" diyen Memiş, savaşın olduğu ortamlarda doğal olarak altın fiyatlarının da yükseleceğini söyledi.

Ortadoğu'daki Hürmüz Boğazı kapatıldığı için petrol fiyatlarının, gıda fiyatlarının ve enflasyon rakamlarının yükseleceği yönünde uyarıda bulunan Memiş, bu süreçte en önemli konunun ne kadar süreceği olduğunu vurguladı ve kendi beklentisinin çok uzun sürmeyeceği yönünde olduğunu belirtti.

Pazartesi günü savaş fiyatlamasıyla açılacak piyasalarda özellikle kaldıraçlı işlemlerden uzak durmak gerektiğinin altını çizen Memiş, sağlıklı fiyatlamaların aslında perşembe günü başlayabileceğini açıkladı.

ALTIN FİYATLARINDA HEDEF BELLİ

Memiş "Bu savaş ortamı olsa da olmasa da zaten altın fiyatlarında, gümüş fiyatlarında yılın ilk yarısına kadar yükseliş yönü beklentimizi zaten koruyorduk. Yine ons altın tarafında yılın ilk yarısında hedefimiz 6.000 dolar seviyesi, gram altın tarafında hedefimiz 10.000 lira seviyesi" dedi.

GÜMÜŞ YATIRIMCISINA KRİTİK UYARI

Gümüş fiyatlarının da aynı şekilde devam edeceğini belirten Memiş, "Yılın ikinci yarısında altın ve gümüş fiyatlarında düşüş yönlü beklentimizi korumaya devam ediyoruz. Her ne kadar kısa vadeli borsalar olumsuz yönde etkilense de yıllık bazda yılın ikinci yarısında özellikle borsa tarafındaki beklentimiz pozitif yönde" diyerek yatırımcıları uyardı.

Borsa İstanbul'da 16.000 puan seviyesinin üzerinde bir endeks hatta 20.000 puan seviyesine kadar yükselebilen bir borsa endeksi görülebileceğinden bahseden Memiş savaş fiyatlaması ile borsada rakamların gerilese de yeniden hızlıca toparlanacağını ifade etti.

Memiş ayrıca bu satışlarla borsanın yıllık bazda iyi bir fırsat verdiğini açıkladı. Dolar kurunun 43.93 kuruş seviyesinde olduğunu belirten Memiş, 44 lira direncini, Euro'da ise 51,94 lira seviyesini takip ettiğini duyurdu. Memiş gram altın TL fiyatında ise 8500 lira seviyesine kadar bir yükseliş öngördüğünü kaydetti.

Gümüşün gram fiyatında ₺150, gümüşün ons fiyatında 98 dolar seviyesine kadar bir yükselişlerden bahsedilebileceğini ifade eden Memiş, brent petrolün varil fiyatının da 78 dolar direncini zorlayabileceğini söyledi.

SAVAŞ UZUN SÜRERSE FİYATLAR UÇAR

Yaşanan savaşın süresinin uzaması halinde Brent petrolün varil fiyatının daha da yükseleceğini belirten Memiş, bu savaşların sonunda yine dünya ekonomisinin kaybedeceğini ekledi.

EV ARABA ALACAKLAR DİKKAT

Altın ve gümüş fiyatlarında yaşanan bu yükselişlerin ev ve araba almak için TL ihtiyacı olan yatırımcıya benzersiz bir fırsat sunacağını belirten uzman isim, yılın ikinci yarısında altın ve gümüş tarafında rüzgarın tersine döneceğini hatırlattı.

Savaş psikolojisinde en önemlisinin rehavete kapılmadan panik yapmadan doğru karar vermek olduğunu ifade eden Memiş, bu ortamda bile fırsatların oluşabileceğini yineledi.