ABD ile İsrail cumartesi sabahı İran'a saldırı başlattıklarını duyurdu. Şiddetli çatışmaların sürdüğü savaş 3. gününe girerken, savaşta bir cephe daha açıldı. İsrail füze saldırısı yaşandığını iddia ederek Lübnan'a da saldırdı. Hamaney'in öldürülmesinin ardından Lübnan Hizbullah'ı füze ve roket saldırısında bulunarak İran'ın misillemelerine katıldı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ İsrail, Lübnan'a tehditler yağdırdı! 'Bedeli ağır olacak, saldırılar şiddetlenecek' ABD ve İsrail'in İran'a saldırısı üçüncü gününe girerken, İsrail, Hamaney'in öldürülmesinin ardından İran'ın misillemelerine katılan Lübnan Hizbullahı'nın füze saldırıları üzerine Lübnan'a geniş çaplı hava saldırıları başlattı. ABD ve İsrail'in İran'a saldırısı üçüncü gününe girdi. Hamaney'in öldürülmesinin ardından Lübnan Hizbullah'ı, İsrail'e füze ve roket saldırıları düzenledi. İsrail, Lübnan'dan gelen saldırılar üzerine Beyrut ve Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah hedeflerine geniş çaplı hava saldırıları başlattı. İsrail, Hizbullah'ın üst düzey yöneticilerini, karargahlarını ve altyapılarını hedef aldığını iddia etti. İsrail, Lübnan'a yönelik saldırıların şiddetinin artacağını ve Hizbullah'ın bedelini ağır ödeyeceğini belirtti.

"BEDELİNİ AĞIR ÖDEYECEKLER"

İsrail ordusu Kuzey Cephesi Komutanı Tümgeneral Milo, "Hizbullah, Lübnan Devleti yerine İran rejimini tercih etti ve vatandaşlarımıza saldırı düzenledi. Biz, buna hazırlıklıydık ve onlar bunun bedelini ağır ödeyecekler.” ifadelerini kullandı.

Beyrut ve Lübnan'ın güneyine yönelik geniş çaplı bir ilk saldırı dalgasını düzenlediklerini kaydeden Tümgeneral Milo, Hizbullah'ın üst düzey yöneticilerini, karargahlarını ve altyapılarını hedef aldıklarını iddia etti.

"SALDIRILARIN ŞİDDETİ ARTACAK"

İsrail güçlerinin Lübnan sınır hattında önemli ölçüde takviye edildiğini belirten Milo, "Saldırılar sürüyor, şiddeti artacak." tehdidinde bulundu.

Hizbullah, gece saatlerinde İsrail'e yönelik füze saldırılarını üstlenmiş, Hayfa'nın güneyini hedef aldıklarını duyurmuştu.

İsrail ordusu da bunun üzerine Lübnan geneline hava saldırıları başlatmıştı.