İsrail, Lübnan'a tehditler yağdırdı! 'Bedeli ağır olacak, saldırılar şiddetlenecek'

ABD ile İsrail cumartesi sabahı İran'a saldırı başlattıklarını duyurdu. Şiddetli çatışmaların sürdüğü savaş 3. gününe girerken, savaşta bir cephe daha açıldı. İsrail füze saldırısı yaşandığını iddia ederek Lübnan'a da saldırdı. Hamaney'in öldürülmesinin ardından Lübnan Hizbullah'ı füze ve roket saldırısında bulunarak İran'ın misillemelerine katıldı.
İsrail ordusu Kuzey Cephesi Komutanı Tümgeneral Milo, "Hizbullah, Lübnan Devleti yerine İran rejimini tercih etti ve vatandaşlarımıza saldırı düzenledi. Biz, buna hazırlıklıydık ve onlar bunun bedelini ağır ödeyecekler.” ifadelerini kullandı.
Beyrut ve Lübnan'ın güneyine yönelik geniş çaplı bir ilk saldırı dalgasını düzenlediklerini kaydeden Tümgeneral Milo, Hizbullah'ın üst düzey yöneticilerini, karargahlarını ve altyapılarını hedef aldıklarını iddia etti.
İsrail güçlerinin Lübnan sınır hattında önemli ölçüde takviye edildiğini belirten Milo, "Saldırılar sürüyor, şiddeti artacak." tehdidinde bulundu.
Hizbullah, gece saatlerinde İsrail'e yönelik füze saldırılarını üstlenmiş, Hayfa'nın güneyini hedef aldıklarını duyurmuştu.
İsrail ordusu da bunun üzerine Lübnan geneline hava saldırıları başlatmıştı.