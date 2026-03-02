Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

İsrail, Lübnan'a tehditler yağdırdı! 'Bedeli ağır olacak, saldırılar şiddetlenecek'

ABD-İsrail-İran savaşı 3. gününde devam ederken, savaş Lübnan'a da sıçradı. İsrail, Hizbullah'ı gerekçe göstererek Lübnan'a saldırdı. İsrail ordusunun Kuzey Cephesi Komutanı Tümgeneral Rafi Milo yaptığı açıklama ile saldırıların daha da şiddetleneceğini duyurdu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
02.03.2026
saat ikonu 09:23
|
GÜNCELLEME:
02.03.2026
saat ikonu 09:30

ABD ile cumartesi sabahı 'a saldırı başlattıklarını duyurdu. Şiddetli çatışmaların sürdüğü savaş 3. gününe girerken, savaşta bir cephe daha açıldı. İsrail füze saldırısı yaşandığını iddia ederek 'a da saldırdı. Hamaney'in öldürülmesinin ardından Lübnan 'ı füze ve roket saldırısında bulunarak İran'ın misillemelerine katıldı.

HABERİN ÖZETİ

İsrail, Lübnan'a tehditler yağdırdı! 'Bedeli ağır olacak, saldırılar şiddetlenecek'

Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.
ABD ve İsrail'in İran'a saldırısı üçüncü gününe girerken, İsrail, Hamaney'in öldürülmesinin ardından İran'ın misillemelerine katılan Lübnan Hizbullahı'nın füze saldırıları üzerine Lübnan'a geniş çaplı hava saldırıları başlattı.
ABD ve İsrail'in İran'a saldırısı üçüncü gününe girdi.
Hamaney'in öldürülmesinin ardından Lübnan Hizbullah'ı, İsrail'e füze ve roket saldırıları düzenledi.
İsrail, Lübnan'dan gelen saldırılar üzerine Beyrut ve Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah hedeflerine geniş çaplı hava saldırıları başlattı.
İsrail, Hizbullah'ın üst düzey yöneticilerini, karargahlarını ve altyapılarını hedef aldığını iddia etti.
İsrail, Lübnan'a yönelik saldırıların şiddetinin artacağını ve Hizbullah'ın bedelini ağır ödeyeceğini belirtti.
Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.
İsrail, Lübnan'a tehditler yağdırdı! 'Bedeli ağır olacak, saldırılar şiddetlenecek'

"BEDELİNİ AĞIR ÖDEYECEKLER"

İsrail ordusu Kuzey Cephesi Komutanı Tümgeneral Milo, "Hizbullah, Lübnan Devleti yerine İran rejimini tercih etti ve vatandaşlarımıza saldırı düzenledi. Biz, buna hazırlıklıydık ve onlar bunun bedelini ağır ödeyecekler.” ifadelerini kullandı.

Beyrut ve Lübnan'ın güneyine yönelik geniş çaplı bir ilk saldırı dalgasını düzenlediklerini kaydeden Tümgeneral Milo, Hizbullah'ın üst düzey yöneticilerini, karargahlarını ve altyapılarını hedef aldıklarını iddia etti.

"SALDIRILARIN ŞİDDETİ ARTACAK"

İsrail güçlerinin Lübnan sınır hattında önemli ölçüde takviye edildiğini belirten Milo, "Saldırılar sürüyor, şiddeti artacak." tehdidinde bulundu.

Hizbullah, gece saatlerinde İsrail'e yönelik füze saldırılarını üstlenmiş, Hayfa'nın güneyini hedef aldıklarını duyurmuştu.

İsrail ordusu da bunun üzerine Lübnan geneline hava saldırıları başlatmıştı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ABD savaş uçağı Kuveyt'te düştü! O anlar kamerada
Bakan Bolat duyurdu: İran sınırından yolcu geçişleri durduruldu
Dolar kurunda savaş rekoru! İşte 2 Mart 2026 güncel döviz kurları
İran'da rejim değişecek mi? Uzmanlardan çarpıcı yorum: Son sözü halk söyleyecek
ETİKETLER
#İsrail
#iran
#Lübnan
#Hizbullah
#Orta Doğu Savaşı
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.