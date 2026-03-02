Dolar kurunda savaş rekoru! İşte 2 Mart 2026 güncel döviz kurları

Kategoriler
Piyasalarda İran-İsrail depremi yaşanıyor. Cumartesi günü başlayan savaşın 3. gününe girilirken, piyasalarda haftaya hareketli başladı. Dolar haftanın ilk gününü rekorla açtı. Peki, dolar - Euro fiyatları bugün kaç lira oldu? Güncel dolar fiyatları ne? İşte 2 Mart 2026 güncel döviz kuru...
DOLAR NE KADAR?
Alış (TL): 43,9494
Satış (TL): 43,9806
EURO NE KADAR?
Alış (TL): 51,8209
Satış (TL): 51,8892