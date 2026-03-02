İran'da rejim değişecek mi? Uzmanlardan çarpıcı yorum: Son sözü halk söyleyecek

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
İran İslam Cumhuriyeti'nde 37 yıllık Ayetullah Ali Hamaney dönemi sona erdi. İran'ın 86 yaşındaki dini lideri, cumartesi sabahı İsrail-ABD ortaklığındaki 'önleyici saldırı' sonucu öldürüldü. Hamaney'in ölümüyle birlikte rejim değişikliği iddiaları ve nükleer müzakerelerin akıbeti gündem oldu.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; İran Araştırmaları Merkezi (İRAM) Uzmanı Rahim Farzam, Hamaney’in öldürülmesinin rejim değişikliğine sebep olmayacağını söyledi.
Farzam, “Ucu açık bir süreçten geçiyoruz. ABD’nin beklentisi rejimin değişeceği yönünde ancak rejiminin değişmesi ve yeni yönetimin onların istedikleri noktaya gelmesi ihtimali çok düşük” dedi.
Hava Kuvvetleri İstihbarat Eski Daire Başkanı emekli Albay Gürsel Tokmakoğlu da rejimi veya sistemi değiştirecek olanın İran halkı olduğuna dikkat çekerek, şu tespitlerde bulundu:
“İsrail kendi adıyla bir operasyon yapıyor. İsrail askerî operasyonuna devam edebilir ve ABD ona desteğini sağlayabilir. ABD küresel çıkarlarına, İsrail ise bölgesel çıkarlarına bakar. Ancak İran nasıl yönetilecek buna karar verecek olan İran halkıdır. ABD’nin istediği buydu ve İran’ı bu noktaya getirdi. Ben buna beşinci nesil savaş diyorum.”