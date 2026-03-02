Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

İran'da rejim değişecek mi? Uzmanlardan çarpıcı yorum: Son sözü halk söyleyecek

İran'da Ayetullah Ali Hamaney'in öldürülmesinin ardından geçici dini lider Ali Rıza Arafi oldu. Hamaney'in ardından rejimin değişip değişmeyeceği merak konusu oldu. Sistem için son sözü İran halkının söyleyeceği belirtilirken, Tahran yönetiminin nükleer programdan geri adım atmayacağı öğrenildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İran'da rejim değişecek mi? Uzmanlardan çarpıcı yorum: Son sözü halk söyleyecek
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
02.03.2026
saat ikonu 08:26
|
GÜNCELLEME:
02.03.2026
saat ikonu 08:40

İslam Cumhuriyeti'nde 37 yıllık dönemi sona erdi. İran'ın 86 yaşındaki dini lideri, cumartesi sabahı - ortaklığındaki 'önleyici saldırı' sonucu öldürüldü. Hamaney'in ölümüyle birlikte iddiaları ve nükleer müzakerelerin akıbeti gündem oldu.

HABERİN ÖZETİ

İran'da rejim değişecek mi? Uzmanlardan çarpıcı yorum: Son sözü halk söyleyecek

Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
İran'ın 37 yıllık dini lideri 86 yaşındaki Ayetullah Ali Hamaney, İsrail-ABD ortak saldırısında hayatını kaybederken, bu durum rejim değişikliği ve nükleer müzakerelerin geleceği hakkında tartışmaları başlattı.
İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, 37 yıllık iktidarının ardından İsrail-ABD ortaklığındaki "önleyici saldırı" sonucu öldürüldü.
Hamaney'in ölümüyle birlikte İran'da rejim değişikliği iddiaları ve nükleer müzakerelerin akıbeti gündem oldu.
Uzmanlar, ABD'nin beklentisinin aksine Hamaney'in ölümünün rejim değişikliğine sebep olmasının düşük bir ihtimal olduğunu belirtti.
İran'ın nasıl yönetileceğine karar verecek olanın İran halkı olduğu vurgulandı.
Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.

REJİM DEĞİŞİKLİĞİ OLMAYACAK

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; İran Araştırmaları Merkezi (İRAM) Uzmanı Rahim Farzam, Hamaney’in öldürülmesinin rejim değişikliğine sebep olmayacağını söyledi.

Farzam, “Ucu açık bir süreçten geçiyoruz. ABD’nin beklentisi rejimin değişeceği yönünde ancak rejiminin değişmesi ve yeni yönetimin onların istedikleri noktaya gelmesi ihtimali çok düşük” dedi.

İran'da rejim değişecek mi? Uzmanlardan çarpıcı yorum: Son sözü halk söyleyecek

"SON SÖZ İRAN HALKININ"

Hava Kuvvetleri İstihbarat Eski Daire Başkanı emekli Albay Gürsel Tokmakoğlu da rejimi veya sistemi değiştirecek olanın İran halkı olduğuna dikkat çekerek, şu tespitlerde bulundu:

“İsrail kendi adıyla bir operasyon yapıyor. İsrail askerî operasyonuna devam edebilir ve ABD ona desteğini sağlayabilir. ABD küresel çıkarlarına, İsrail ise bölgesel çıkarlarına bakar. Ancak İran nasıl yönetilecek buna karar verecek olan İran halkıdır. ABD’nin istediği buydu ve İran’ı bu noktaya getirdi. Ben buna beşinci nesil savaş diyorum.”

ETİKETLER
#abd
#İsrail
#iran
#ayetullah ali hamaney
#Rejim Değişikliği
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.