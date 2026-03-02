Trump'ın sözleri boşa düştü: İran'ın saldırı ihtimaline dair işaret yoktu!

ABD ve İsrail, İran'a yönelik son on yılların en iddialı saldırılarını başlattı. Saldırılar sırasında İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney öldürüldü, savaş gemileri batırıldı, şimdiye kadar binden fazla hedef vuruldu. ABD Başkanı Donald Trump, saldırıların başında yaptığı açıklamada 'önleyici saldırı' dedi. Fakat Kongre'de konuşulanlar Trump'ın 'önleyici saldırı' sözlerini desteklemedi.

''İRAN'IN SALDIRACAĞINA DAİR İŞARET YOKTU''

İngiliz haber ajansı Reuters'a açıklamalarda bulunan konuyla ilgili bilgi sahibi iki kişi, savaş lehine öne sürülen birini zayıflattı. Trump, Orta Doğu'daki ABD güçlerine dair 'önleyici' saldırı düzenleyebileceklerini belirtse de İran'ın saldırıya geçeceğine dair bir işaret ortaya konmadı.

Trump, Kongre üyeleriyle 90 dakikadan fazla süren bir toplantı gerçekleştirdi. Fakat bu toplantıdaki brifinglerde, İran'ın ABD güçlerine ilk saldıracağına dair bir istihbarattan bahsedilmedi. İsmi açıklanmayan iki kaynak, brifinglerde yönetim yetkililerinin İran'ın balistik füzelerinin ve bölgedeki vekil güçlerinin ABD çıkarları için yakın bir tehdit oluşturduğuna vurgu yapıldığını ifade etti.

ABD lideri Trump ise haftalarca sürmesi beklenen saldırının amacının İran'ın nükleer silaha sahip olmamasını sağlamak, füze programını kontrole almak ve ABD ile müttefiklerine yönelik tehditleri ortadan kaldırmak olduğunu söyledi. Ayrıca İranlıları ayaklanmaya ve hükümeti devirmeye çağırdı.

TRUMP SAVAŞ İÇİN KANIT SUNMADI

Demokratlar ise Trump'ı keyfi bir savaş yürütmekle suçladı. ABD ve İran arasındaki müzakerelerin umut vaat ettiğini fakat masanın terk edildiğini belirttiler. Trump, herhangi bir kanıt sunmadan, İran'a saldırılara başladı.

ABD ASKERLERİ HAYATINI KAYBETTİ

ABD askerlerinin ölümü ise konuya ilişkin soruların daha da gündeme gelmesine neden oldu. ABD Merkez Komutanlığı, dün 3 ABD askerinin öldüğünü ve beşinin yaralandığını, birkaç askerin ise beyin sarsıntısı geçirdiğini açıkladı.