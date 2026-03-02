ABD’nin İran saldırısında kullandığı askeri araçlar ortaya çıktı: İşte Pentagon’un vurucu gücü

İran’ın başkenti Tahran ve daha birçok bölge ABD ve İsrail tarafından vurulmaya devam ediyor. Dünyanın farklı ülkelerinden saldırılara farklı tepkiler gelirken, bombardıman hız kesmeden devam ediyor. Genç yaşlı demeden yüzlerce sivilin de hayatına mal olan savaşta ABD’nin kullandığı askeri araçlar ise oldukça dikkat çekiyor. İşte Pentagon’un vurucu gücünün detayları...