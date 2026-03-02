ABD’nin İran saldırısında kullandığı askeri araçlar ortaya çıktı: İşte Pentagon’un vurucu gücü

Kategoriler
ABD ve İsrail’in İran’a başlattığı ortak saldırıda can kaybı sayısı günden güne artıyor. 28 Şubat’ta başlayan askeri operasyonda İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ile birlikte, birçok üst düzey askeri isim hayatını kaybetti. Bölgede savaşın ateşi yükselirken, ABD’nin İran’a saldırılarında kullandığı askeri araçlar belli oldu...
İran’ın başkenti Tahran ve daha birçok bölge ABD ve İsrail tarafından vurulmaya devam ediyor. Dünyanın farklı ülkelerinden saldırılara farklı tepkiler gelirken, bombardıman hız kesmeden devam ediyor. Genç yaşlı demeden yüzlerce sivilin de hayatına mal olan savaşta ABD’nin kullandığı askeri araçlar ise oldukça dikkat çekiyor. İşte Pentagon’un vurucu gücünün detayları...
B-2 Bombardıman uçakları
F-18 savaş uçakları
F-16 savaş uçakları
F-22 savaş uçakları
F-35 savaş uçakları
A-10 saldırı uçakları
Yakıt ikmal uçakları
EA-18G elektronik savaş uçağı
C-17 askeri kargo uçağı
C-130 kargo uçağı
Uçak gemileri
Güdümlü füze muhripleri
Yakıt ikmal gemileri
Havadan uyarı ve kontrol uçağı
P-8 deniz devriye keşif uçağı
RC-135 keşif ve gözetleme uçağı
Muharebe Alanı Hava İletişim Düğümü
Patroit hava savunma sistemi
THAAD savunma sistemleri
M142 Yüksek Hareket Yetenekli Topçu Roket Sistemi (HIMARS)
MQ-9 Reaper’lar
LUCAS İHA’ları