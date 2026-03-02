Menü Kapat
ABD’nin İran saldırısında kullandığı askeri araçlar ortaya çıktı: İşte Pentagon’un vurucu gücü

Mart 02, 2026 17:40
1
ABD’nin İran saldırısında kullandığı askeri araçlar ortaya çıktı: İşte Pentagon’un vurucu gücü

ABD ve İsrail’in İran’a başlattığı ortak saldırıda can kaybı sayısı günden güne artıyor. 28 Şubat’ta başlayan askeri operasyonda İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ile birlikte, birçok üst düzey askeri isim hayatını kaybetti. Bölgede savaşın ateşi yükselirken, ABD’nin İran’a saldırılarında kullandığı askeri araçlar belli oldu...

2
ABD’nin İran saldırısında kullandığı askeri araçlar ortaya çıktı: İşte Pentagon’un vurucu gücü

İran’ın başkenti Tahran ve daha birçok bölge ABD ve İsrail tarafından vurulmaya devam ediyor. Dünyanın farklı ülkelerinden saldırılara farklı tepkiler gelirken, bombardıman hız kesmeden devam ediyor. Genç yaşlı demeden yüzlerce sivilin de hayatına mal olan savaşta ABD’nin kullandığı askeri araçlar ise oldukça dikkat çekiyor. İşte Pentagon’un vurucu gücünün detayları...

3
B-2 Bombardıman uçakları

ABD’NİN İRAN SALDIRISINDA KULLANDIĞI ASKERİ ARAÇLAR

B-2 Bombardıman uçakları

4
F-18 savaş uçakları

F-18 savaş uçakları

5
F-16 savaş uçakları

F-16 savaş uçakları

6
F-22 savaş uçakları

F-22 savaş uçakları

7
F-35 savaş uçakları

F-35 savaş uçakları

8
A-10 saldırı uçakları

A-10 saldırı uçakları

9
Yakıt ikmal uçakları

Yakıt ikmal uçakları

10
EA-18G elektronik savaş uçağı

EA-18G elektronik savaş uçağı

11
C-17 askeri kargo uçağı

C-17 askeri kargo uçağı

12
C-130 kargo uçağı

C-130 kargo uçağı

13
Uçak gemileri

Uçak gemileri

14
Güdümlü füze muhripleri

Güdümlü füze muhripleri

15
Yakıt ikmal gemileri

Yakıt ikmal gemileri

16
Havadan uyarı ve kontrol uçağı

Havadan uyarı ve kontrol uçağı

17
P-8 deniz devriye keşif uçağı

P-8 deniz devriye keşif uçağı

18
RC-135 keşif ve gözetleme uçağı

RC-135 keşif ve gözetleme uçağı

19
Muharebe Alanı Hava İletişim Düğümü

Muharebe Alanı Hava İletişim Düğümü

20
Patroit hava savunma sistemi

Patroit hava savunma sistemi

21
THAAD savunma sistemleri

THAAD savunma sistemleri

22
M142 Yüksek Hareket Yetenekli Topçu Roket Sistemi (HIMARS)

M142 Yüksek Hareket Yetenekli Topçu Roket Sistemi (HIMARS)

23
MQ-9 Reaper’lar

MQ-9 Reaper’lar

24
LUCAS İHA’ları

LUCAS İHA’ları

