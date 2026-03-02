EYT kaçıranlara erken emeklilik şansı: İsa Karakaş 1800 gün primin şifresini verdi

Karakaş, "Toplam kabul edilen malulen emekli sayısı her geçen yıl artarken, hastalıkların dağılım oranları da değişiyor. Malulen emeklilikte listenin başında sarsılmaz bir yer tutan Onkoloji (Kanser), her 3 maluliyetten 1'inin gerekçesi. Onu, çağımızın zorluğu Psikiyatri ve sinir sistemi hastalıklarını kapsayan Nöroloji takip ediyor" dedi.

