EYT kaçıranlara erken emeklilik şansı: İsa Karakaş 1800 gün primin şifresini verdi

Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT düzenlemesi ile 2,5 milyondan fazla vatandaş yaş şartı olmadan emekli oldu. Ancak EYT kapsamı dışındakiler için emeklilik yaşı kadınlarda 58, erkeklerde 60 olarak uygulanıyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, bugünkü köşe yazısında emeklilikte yeni dönem hakkında çok çarpıcı bilgiler verdi.
EYT kapsamı dışındakiler için emeklilik yaşı kadınlarda 58, erkeklerde 60 olarak uygulanıyor. Ekim/2008 ve sonrasında işe girenlerin emeklilik yaşı daha artıyor. Ancak sağlık nedeniyle iş hayatından çekilmek zorunda kalanlar için malulen emeklilikte şartlar değişti.
Karakaş, "Toplam kabul edilen malulen emekli sayısı her geçen yıl artarken, hastalıkların dağılım oranları da değişiyor. Malulen emeklilikte listenin başında sarsılmaz bir yer tutan Onkoloji (Kanser), her 3 maluliyetten 1'inin gerekçesi. Onu, çağımızın zorluğu Psikiyatri ve sinir sistemi hastalıklarını kapsayan Nöroloji takip ediyor" dedi.
Karakaş, malulen emekliliğin, şartları sağlayanlar için en az primle en erken emeklilik imkânı olduğunu hatırlattı.
* %60 Kayıp Şartı: İş kazası, meslek hastalığı veya genel hastalık sonucu çalışma gücünün en az %60 oranında kaybedilmesi temel kuraldır.
* Hizmet Süresi: Genellikle 10 yıllık sigortalılık süresi istenir.
* Prim Şartı: Toplam 1.800 gün prim ödenmiş olması başvuru için yeterlidir.
Karakaş, "Eğer sigortalı, başka birinin sürekli bakımına muhtaç durumda ise 10 yıllık süre aranmaz! Sadece 1.800 gün prim ile emeklilik kapısı açılır" diyerek gün sayısını vurguladı.
Malullük hakkında bilgi veren uzman isim, "SGK'nın maluliyet listesi oldukça kapsamlıdır. Genel olarak; onkolojiden hematolojiye, organ kayıplarından görme engeline, kalp-damar hastalıklarından ağır psikiyatrik tablolara kadar geniş bir yelpaze bu hakkı doğurabilir. Önemli olan, bu hastalıkların çalışma gücünü mevzuatın aradığı oranda kısıtlamasıdır" dedi.