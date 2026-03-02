Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

EYT kaçıranlara erken emeklilik şansı: İsa Karakaş 1800 gün primin şifresini verdi

Mart 02, 2026 09:36
1
Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT

Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT düzenlemesi ile 2,5 milyondan fazla vatandaş yaş şartı olmadan emekli oldu. Ancak EYT kapsamı dışındakiler için emeklilik yaşı kadınlarda 58, erkeklerde 60 olarak uygulanıyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, bugünkü köşe yazısında emeklilikte yeni dönem hakkında çok çarpıcı bilgiler verdi.

2
EYT kapsamı dışındakiler için emeklilik

EYT kapsamı dışındakiler için emeklilik yaşı kadınlarda 58, erkeklerde 60 olarak uygulanıyor. Ekim/2008 ve sonrasında işe girenlerin emeklilik yaşı daha artıyor. Ancak sağlık nedeniyle iş hayatından çekilmek zorunda kalanlar için malulen emeklilikte şartlar değişti.
 

3
Malulen emeklilik

Karakaş, "Toplam kabul edilen malulen emekli sayısı her geçen yıl artarken, hastalıkların dağılım oranları da değişiyor. Malulen emeklilikte listenin başında sarsılmaz bir yer tutan Onkoloji (Kanser), her 3 maluliyetten 1'inin gerekçesi. Onu, çağımızın zorluğu Psikiyatri ve sinir sistemi hastalıklarını kapsayan Nöroloji takip ediyor" dedi.
 

4
malulen emeklilik

Karakaş, malulen emekliliğin, şartları sağlayanlar için en az primle en erken emeklilik imkânı olduğunu hatırlattı.
 

5
İş kazası, meslek hastalığı

* %60 Kayıp Şartı: İş kazası, meslek hastalığı veya genel hastalık sonucu çalışma gücünün en az %60 oranında kaybedilmesi temel kuraldır.
 

6
Prim Şartı

* Hizmet Süresi: Genellikle 10 yıllık sigortalılık süresi istenir.

* Prim Şartı: Toplam 1.800 gün prim ödenmiş olması başvuru için yeterlidir.
 

7
emeklilik kapısı

Karakaş, "Eğer sigortalı, başka birinin sürekli bakımına muhtaç durumda ise 10 yıllık süre aranmaz! Sadece 1.800 gün prim ile emeklilik kapısı açılır" diyerek gün sayısını vurguladı.
 

8
SGK'nın maluliyet

Malullük hakkında bilgi veren uzman isim, "SGK'nın maluliyet listesi oldukça kapsamlıdır. Genel olarak; onkolojiden hematolojiye, organ kayıplarından görme engeline, kalp-damar hastalıklarından ağır psikiyatrik tablolara kadar geniş bir yelpaze bu hakkı doğurabilir. Önemli olan, bu hastalıkların çalışma gücünü mevzuatın aradığı oranda kısıtlamasıdır" dedi.
 

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.