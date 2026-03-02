Dubai diken üstünde! İftar topunu füze sanıp bir anda kaçmaya başladılar

ABD ve İsrail'in saldırılarına İran'ın misilleme yapmasının ardından Orta DOğu adeta diken üstünde oturuyor. İran'ın ABD'nin üssü bulunduğu için aralıklarla hedef aldığı Dubai'de bir restoranda yemek yiyen turistler, iftar topunun sesini bir füze saldırısı sanarak panik halinde kaçıştı. O anlar bir kişinin cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.