İran Bahreyn'de gökdeleni vurdu! Alevler gökyüzüne yükseldi

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları karşısında Tahran'ın misilleme saldırıları devam ederken, Orta Doğu'da tansiyon hat safhada. İran'ın dini lideri Hamaney'in ölümü sonrası misillemelerini artıran İran, bölge ülkelerdeki ABD üslerini hedef alırken, İsrail'e füze yağdırıyor.
İran misileme kapsamında bölge ülkelerdeki ABD'li ve İsrailli diplomatları da hedef alıyor. Bahreyn'de yer alan bir gökdelen İran'ın açık hedefi oldu.
Sosyal medyadan elde edilen görüntülerde, saldırı sonrası bölgedeki insanlar panik halinde kaçışırken, gökdelenin alevlere teslim olduğu amatör kameralara yansıdı.