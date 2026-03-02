İran Bahreyn'de gökdeleni vurdu! Alevler gökyüzüne yükseldi

Orta Doğu'da tansiyon, İran'ın dini lideri Hamaney'in ölümü sonrası ABD ve İsrail'e yönelik misilleme saldırılarını artırarak bölgedeki ABD üslerini, İsrail'i ve diplomatları hedef almasıyla hat safhaya ulaştı, Bahreyn'de bir gökdelen alevlere teslim oldu.