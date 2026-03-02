Bakırköy'de 2 araç kafa kafaya çarpıştı! Feci kaza 4 kişiyi yaraladı

Bakırköy Şenlikköy Mahallesi Eski Havalimanı Caddesi'nde, Yeşilköy istikametinde seyreden araçlar çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 2 araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.