İran savaş uçakları ve İHA'larının vurulduğu anlar yayınlandı! ABD o görüntüleri paylaştı

ABD-İsrail ile İran arasında başlayan savaş devam ederken ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran'ı hedef alan saldırılarla ilgili bir paylaşımda daha bulundu. CENTCOM, İran'ın savaş uçaklarının ve İHA'larının vurulduğu hava saldırılarının görüntülerini yayınladı. CENTCOM'dan yapılan açıklamada, "ABD güçleri, İran rejiminin oluşturduğu yaklaşan tehditleri ortadan kaldırmak için cesur adımlar atıyor. Saldırılar devam ediyor" ifadelerine yer verildi.