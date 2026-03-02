İsrail'deki Yahudilerin sığınaklara kaçtığı anlar kamerada

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
İsrail ve ABD, cumartesi sabahı İran'a yönelik geniş çaplı operasyon düzenledi. Saldırılarda aralarında İran Dini Lideri Hamaney'in de olduğu çok sayıda üst düzey yetkili öldürüldü. Saldırılara misilleme yapan İran, İsrail'e füze yağdırdı. Savaşın ikinci gününde de İsrail'de gün boyu siren sesleri yükseldi. İran'ın füze saldırısı başlattığı sırada İsrail'deki Yahudiler büyük panik yaşadı. İsraillilerin sığınaklara kaçış anları kameralara yansıdı.