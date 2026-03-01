MSÜ soruları ve cevap kitapçığı için gözler ÖSYM’ye çevilirken beklenen açıklama geldi. Üniversite eğitimini askeri bölümlerde almayı hedefleyen binlerce aday sınavlara katılırken sonuçlar ise 26 Mart tarihinde ilan edilecek. Sınav öncesinde istedikleri kara, deniz, hava gibi bölümler için puan hesaplaması yapacak adaylar ise MSÜ cevap kitapçığından yararlanacak. MSÜ soruları ve cevap anahtarında adaylar, sınavda karşılarına gelen derslerden yöneltilen soruların doğrularını kontrol ederek puan hesaplaması yapabilecek. MSÜ sınavı değerlendirmesi yapılırken 4 yanlış cevap, 1 doğru yanıtı götürecek. Sınavda hatalı, yanlış olduğu tespit edilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak puan hesaplaması yeniden yapılacak. Sınav kurallarını ihlal ettiği tespit edilen adayların sınav puanları hesaplanmayacak. MSÜ soruları ve cevap anahtarı ekranında adaylar, ilgili soruların yanıtlarını PDF olarak görüntülebilirler. Peki MSÜ soruları ve cevapları 2026 yayımlandı mı? İşte, MSÜ temel soru kitapçığı osym.gov.tr sorgulama sayfası…

Özetle

HABERİN ÖZETİ MSÜ soruları ve cevapları 2026 osym.ais.gov.tr! MSÜ temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı açıklandı mı, nereden sorgulanır? 1 Mart'ta yapılan MSÜ sınavının temel soru kitapçığı ve cevap anahtarının bugün (1 Mart) ÖSYM'nin sitesinde yayımlanması beklenirken, sınav sonuçları 26 Mart'ta açıklanacak ve puan hesaplamasında 4 yanlış cevap 1 doğruyu götürecek. MSÜ sınavı 1 Mart'ta 10.15'te başlayıp 165 dakika sürdü. Temel soru kitapçığı ve cevap anahtarının %10'u bugün (1 Mart) saat 17.00'a kadar osym.gov.tr adresinden yayımlanması bekleniyor. Sınav sonuçları 26 Mart tarihinde sonuc.osym.gov.tr adresinden erişime açılacak. Puan hesaplamasında her 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı götürecek. Sınav kurallarını ihlal eden adayların sınav puanları hesaplanmayacak.

MSÜ SORULARI VE CEVAPLARI 2026 AÇIKLANDI MI?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı bugün (1 Mart) saat 10.15’te başladı ve saat 13.00 itibarıyla sona erdi. ÖSYM'den yapılan açıklamada cevap anahtarının erişime açıldığı duyuruldu.

MSÜ SORULARI VE CEVAP ANAHTARI 2026 İÇİN TIKLAYINIZ

ÖSYM'den yapılan açıklamada " 1 Mart 2026 tarihinde uygulanan 2026 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’nın (2026-MSÜ) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı'nın %10’u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, 1 Mart 2026 tarihinde saat 13.40'dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı'nın görüntülenme süreci, 11 Mart 2026 tarihi saat 23.59’da sona erecektir." ifadeleri kullanıldı.

MSÜ TEMEL SORU KİTAPÇIĞI 2026 VE CEVAP ANAHTARI SORGULAMA EKRANI

MSÜ sorularının yer aldığı sınav evrakı, sınavın sonrasında öğrencilerden toplanıyor. MSÜ temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı PDF şeklinde osym.gov.tr adresinden yayımlanacak. Öğrenciler, ilgili oturumlardan yöneltilen 120 sorunun sadece 10 tanesini cevap anahtarı ekranında görüntüleyebilecek. Türkçe, Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri ve Temel Matematik bölümlerinde öğrenciler sorunun hemen altında “Doğru Cevap” şeklinde ilgili sorunun yanıtını görüntüleyebilecek. MSÜ soruları ve cevap anahtarı için beklenen duyuru ÖSYM’nin resmi internet sitesinden veya sosyal medya hesabından yapılacak. Adaylar, resmi duyuru geldikten sonra cevap anahtarına erişim sağlayabilecek.

MSÜ PUAN HESAPLAMASI 2026 NASIL YAPILACAK?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ 2026) değerlendirmesi, bilgisayar ortamında gerçekleştirilecek. Her adayın teste verdiği doğru ve yanlış cevap sayısı belirlenecek. Doğru cevap sayısının, dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili alt testten almış olduğu ham puan hesaplanacak.

Ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacak. Sınavın değerlendirmesi yapılırken 4 yanlış cevap, 1 doğru yanıtı götürecek. Standart puanlar, ağırlıklı puanlar dikkate alınarak adayların sayısal, sözel, eşit ağırlık ve genel puan türü hesaplanacak. Ağırlıklı puanlar kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülecek.

MSÜ SINAV SONUÇLARI 26 MART’TA AÇIKLANACAK

MSÜ sınavı değerlendirme işlemleri, sınavın ardından başlarken adayların puan hesaplamalarının ardından sonuçlar 26 Mart tarihinde erişime açılacak. MSÜ sınav sonuçları sonuc.osym.gov.tr adresinden yayımlanacak. Adaylar, T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle beraber sonuçlara ulaşabilecek. MSÜ sınav sonuç ekranında adayların ilgili derslerden toplam doğru-yanlış cevap sayılarıyla beraber sayısal, sözel, eşit ağırlık ve genel puanları yer alacak.

MSÜ SINAVLARINA KATILAN ADAYLAR DİKKAT

MSÜ sınavının geçerli olabilmesi için adayların sınav kurallarına uyması gerekmektedir. Sınava atandığı salonda girmeyen, sınav giriş belgesini teslim etmeyen, kopya çeken veya çekilmesine yardım eden, cevaplarını sınav süresi içerisinde cevap kağıdına işaretlemeyen, sınav süresi bittikten sonra cevaplama yapan, sınavın akışını bozan ve sınav görevlilerinin uyarılarına uymayan adayların sınavları iptal edilecek ve puanları hesaplanmayacaktır.



