Dikkatsizlik kaza getirdi: Yayalara yol vermek için duran otomobile çarptı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki Kubilay A.'nın kullandığı motosiklet, aynı istikamette seyir halindeyken yaya geçidindeki yayalara yol vermek için duran Bekir G.'nin kullandığı otomobile arkadan çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansırken, yaralanan motosiklet sürücüsü 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.