Altın fiyatlarında 'İsrail-İran' depremi! Fiyatlar uçuşa geçti: İşte 1 Mart 2026 güncel altın fiyatları

Pakistan-Afganistan arasında çıkan savaş bölgedeki gerilimi arttırırken, dün sabah saatlerinde de İran-ABD-İsrail savaşı patlak verdi. Ortadoğu'daki tansiyon bir an olsun düşmezken, piyasalar da gelişmelere kilitlendi. Kapalı Çarşı'da bu fiyat 8 bin 250 TL'ye kadar yükseldi. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 1 Mart 2026 altın fiyatları...