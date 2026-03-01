Altın fiyatlarında 'İsrail-İran' depremi! Fiyatlar uçuşa geçti: İşte 1 Mart 2026 güncel altın fiyatları

Kategoriler
Pakistan-Afganistan arasında çıkan savaş bölgedeki gerilimi arttırırken, dün sabah saatlerinde de İran-ABD-İsrail savaşı patlak verdi. Ortadoğu'daki tansiyon bir an olsun düşmezken, piyasalar da gelişmelere kilitlendi. Kapalı Çarşı'da bu fiyat 8 bin 250 TL'ye kadar yükseldi. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 1 Mart 2026 altın fiyatları...
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 7.434,92
Satış: 7.435,91
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 5.277,44
Satış: 5.280,41
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 12.683,00
Satış: 13.089,00
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 50.578,00
Satış: 52.077,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 25.367,00
Satış: 26.162,00