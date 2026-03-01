Menü Kapat
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
ABD İran'a böyle saldırdı! Görüntüler yayınlandı

’nin ’a karşı başlattığı "Epic Fury Operasyonu"nun yankıları sürerken, ABD ordusundan dikkat çeken bir hamle geldi.

ABD İran'a böyle saldırdı! Görüntüler yayınlandı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), "Epic Fury Operasyonu" kapsamında İran'a karadan gerçekleştirilen saldırıların görüntülerini yayınladı ve hızlı hareket ettiklerini vurguladı.
CENTCOM, İran'a karadan yapılan saldırıların görüntülerini kamuoyuyla paylaştı.
Bu saldırılar, ABD'nin İran'a karşı başlattığı "Epic Fury Operasyonu"nun bir parçası.
Yayınlanan görüntülerde ABD füzelerinin İran'daki hedefleri vurduğu anlar yer alıyor.
CENTCOM, İran rejiminin daha önce uyarıldığını ve talimatlar doğrultusunda kararlı hareket ettiklerini belirtti.
Daha önce denizden ve havadan yapılan saldırıların görüntüleri de CENTCOM tarafından yayınlanmıştı.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (), İran’a karadan gerçekleştirilen saldırıların görüntülerini yayınladı.

HEDEFLERİ VURDUĞU ANLAR YER ALDI

Yapılan kısa açıklamada, İran rejiminin daha önce uyarıldığı hatırlatılarak, "CENTCOM, verilen talimatlar doğrultusunda hızlı ve kararlı bir şekilde harekete geçiyor" ifadelerine yer verildi. Yayınlanan görüntülerin nerede çekildiği belirtilmezken, ABD füzelerinin İran’daki hedefleri vurduğu görüldü. CENTCOM, daha önce İran’a denizden ve havadan gerçekleştirilen saldırıların görüntülerini kamuoyu ile paylaşmıştı.

ABD ile İsrail İran'a saldırdı! Hamaney'in yaşayıp yaşamadığı belli oldu
