Adana elektrik kesintisi! 28 Şubat ve 1-2 Mart Adana’da elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

Adana’da planlı bakım ve şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle birçok ilçede elektrik kesintisi yapılacak. Yetkililer tarafından duyurulan programda mahalle mahalle ve sokak sokak kesinti saatleri paylaşıldı.

ADANA ELEKTRİK KESİNTİSİ 28 ŞUBAT/1-2 MART

Adana’da 28 Şubat ve 1-2 Mart tarihlerinde elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve kesinti saatleri açıklandı:

ALADAĞ

Aladağ ilçesinde 28.02.2026 tarihinde saat 09.00 ile 12.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Çatal Armut, Kaledağ Merkez, Zeynepoğlu ve Madenli bölgeleri etkilenecektir.

Ayrıca 03.03.2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında yine şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında Dariçukuru bölgesinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

CEYHAN

Ceyhan ilçesinde 28.02.2026 tarihinde saat 09.30 ile 13.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 10600, 10602, 10603, 10605, 10609, 10612, 10613, 10615 numaralı sokaklar ile Isırganlı bölgesinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

01.03.2026 tarihinde saat 09.30 ile 16.30 arasında 10500, 10501, 10502, 10504, 10506, 10508, 10509, 10510, 10511, 10515, 10516, 10517, 10522, 10526, 10531, 10532, 10550 numaralı sokaklar ile Çelikler ve Gümürdülü bölgelerinde kesinti uygulanacaktır.

02.03.2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında 7604 ve 7606 numaralı sokaklar ile Aydınlar ve Su Pompası mevkisinde elektrik kesintisi olacaktır.

03.03.2026 tarihinde saat 09.30 ile 12.00 arasında 395, 396, 397, 439 ve 440 numaralı sokaklar ile D 400 Karayolu, İlhan Egemen Darendelioğlu Caddesi, Oktar Cirit Caddesi, Otoban Bağlantı Çevre Yolu, Sanayi ve Mercin Yolu başta olmak üzere belirtilen çok sayıdaki sokakta elektrik kesintisi uygulanacaktır.

04.03.2026 tarihinde saat 09.30 ile 16.30 arasında 10500, 10506, 10509, 10511, 10515, 10516 ve 10517 numaralı sokaklar ile Gümürdülü bölgesinde kesinti yapılacaktır.

ÇUKUROVA

Çukurova ilçesinde 28.02.2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 122012 ile 122030 arasındaki sokaklar, Hastane, Karaisalı, Stadyum, Ayzek, Çatalan, Kütüklü, Naipler, Hacı Osman ve çevresindeki birçok mahalle ile merkez bölgelerde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Aynı tarihte saat 09.30 ile 13.30 arasında Cungurlu, Kantin, Abacı, Ayzek, Kütüklü, Naipler, Hacı Osman, Akçalı Merkez, Kırıklı Merkez, Karalar, Sadıkali Merkez, Gölüklü, Topaktaş Merkez, Kangallı, Topkaralı Merkez ve Yazıbaşı bölgelerinde kesinti yaşanacaktır.

Yine 28.02.2026 tarihinde saat 09.30 ile 13.30 arasında Merkez 4, Çetirevli, Söğütlüdere, Köyiçi, Küme Evleri, Limon Çiçeği, Portakal Çiçeği, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı, Tapantepe, Ayzek, Kütüklü, Naipler, Fakılar, Karanfilköy Villaları, Tömek ve çevresindeki birçok sokakta elektrik kesintisi uygulanacaktır.

02.03.2026 tarihinde saat 10.30 ile 17.30 arasında Semiramis Villaları ve Can Vadisi Villaları bölgelerinde kesinti olacaktır.

03.03.2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında daha önce belirtilen Hastane, Karaisalı, Stadyum, Ayzek, Çatalan, Kütüklü, Naipler ve çevresindeki sokaklarda tekrar elektrik kesintisi uygulanacaktır.

SEYHAN

Seyhan ilçesinde 28.02.2026 tarihinde farklı saat aralıklarında birçok mahalle ve sokakta şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. 3002, 3006, 3008, 3010, 2001, 2003, 2009, 2013, 2015, 2017, 2019 numaralı sokaklar ile Sınır ve Yolgeçen bölgeleri saat 09.30 ile 17.00 arasında kesintiden etkilenecektir.

Aynı gün 45001 ile 45165 arasındaki çok sayıda sokak ile Turhan Cemal Beriker Bulvarı, 56030 ve devamındaki sokaklar, Obalar bölgesi, Şehit Jandarma Onbaşı Fahri Özşen Caddesi, Şehit Nasıf Namlı Caddesi ve çevresindeki birçok noktada 09.30 ile 17.30 saatleri arasında kesinti uygulanacaktır.

01.03.2026 tarihinde Akkapı ve Şıh Cemil başta olmak üzere çeşitli sokaklarda 09.30 ile 13.00 arasında; Turhan Cemal Beriker Bulvarı ve çevresinde ise 09.30 ile 17.30 arasında elektrik kesintisi yapılacaktır.

02.03.2026 tarihinde Alparslan Türkeş Bulvarı ve çevresi ile Barbaros, Saydam ve Şıh Cemil mahallelerinde farklı saat aralıklarında kesintiler uygulanacaktır.

03.03.2026 tarihinde Yeşilevler, Barış, Akkapı, Dağlıoğlu, Ahmet Cevdet Yağ Caddesi ve çevresindeki çok sayıda sokakta 09.30 ile 17.30 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacaktır.

04.03.2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında Ova, Şakirpaşa ve Uçak mahalleleri ile çevresindeki birçok sokakta kesinti uygulanacaktır.

YÜREĞİR

Yüreğir ilçesinde 01.03.2026 tarihinde saat 09.30 ile 12.30 arasında D 400 Karayolu, Mahmut Aytekin Caddesi, Deliktaş, Suluca ve Misis bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

02.03.2026 tarihinde saat 09.00 ile 14.00 arasında Gelincik, Zambak, Badem ve Çağla sokakları ile Sezai Karakoç Caddesi ve çevresindeki birçok sokakta kesinti yapılacaktır. Aynı gün farklı saat aralıklarında Abdiipekçi, Abdioğlu, Atatürk, İsmet İnönü, Uğur Mumcu ve Misis yolu çevresinde de elektrik kesintileri yaşanacaktır.

02.03.2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında Süleyman Vahit ve İbrahim Tatlıses caddeleri ile çevresindeki sokaklarda kesinti uygulanacaktır.

03.03.2026 tarihinde saat 09.30 ile 12.30 arasında Akdeniz Mahallesi ve çevresindeki çok sayıda sokakta elektrik kesintisi yapılacaktır. Ayrıca aynı gün saat 10.00 ile 15.00 arasında Kavaklı mevkisi ve çevresinde de kesinti uygulanacaktır.