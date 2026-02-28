Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Adana elektrik kesintisi! 28 Şubat ve 1-2 Mart Adana’da elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

Adana elektrik kesintisi 28 Şubat, 1 Mart ve 2 Mart son dakika kesintiler listesi açıklandı. Adana’nın Aladağ, Ceyhan, Çukurova, Seyhan ve Yüreğir ilçelerinde 28 Şubat ile 4 Mart 2026 tarihleri arasında planlı elektrik kesintileri uygulanacak. Şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında gerçekleştirilecek kesintiler farklı gün ve saat aralıklarında çok sayıda mahalle, cadde ve sokağı kapsayacak. İl genelinde belirlenen program doğrultusunda bazı bölgelerde kesintiler birkaç saat sürerken, bazı noktalarda gün boyu enerji verilemeyecek. İşte Adana elektrik kesintisi 28 Şubat ve 1-2 Mart listesi…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Adana elektrik kesintisi! 28 Şubat ve 1-2 Mart Adana’da elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.02.2026
saat ikonu 00:52
|
GÜNCELLEME:
28.02.2026
saat ikonu 00:55

’da planlı bakım ve şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle birçok ilçede elektrik kesintisi yapılacak. Yetkililer tarafından duyurulan programda mahalle mahalle ve sokak sokak kesinti saatleri paylaşıldı.

ADANA ELEKTRİK KESİNTİSİ 28 ŞUBAT/1-2 MART

Adana’da 28 Şubat ve 1-2 Mart tarihlerinde elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve kesinti saatleri açıklandı:

ALADAĞ

Aladağ ilçesinde 28.02.2026 tarihinde saat 09.00 ile 12.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Çatal Armut, Kaledağ Merkez, Zeynepoğlu ve Madenli bölgeleri etkilenecektir.

Ayrıca 03.03.2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında yine şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında Dariçukuru bölgesinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

Adana elektrik kesintisi! 28 Şubat ve 1-2 Mart Adana’da elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

CEYHAN

Ceyhan ilçesinde 28.02.2026 tarihinde saat 09.30 ile 13.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 10600, 10602, 10603, 10605, 10609, 10612, 10613, 10615 numaralı sokaklar ile Isırganlı bölgesinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

01.03.2026 tarihinde saat 09.30 ile 16.30 arasında 10500, 10501, 10502, 10504, 10506, 10508, 10509, 10510, 10511, 10515, 10516, 10517, 10522, 10526, 10531, 10532, 10550 numaralı sokaklar ile Çelikler ve Gümürdülü bölgelerinde kesinti uygulanacaktır.

02.03.2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında 7604 ve 7606 numaralı sokaklar ile Aydınlar ve Su Pompası mevkisinde elektrik kesintisi olacaktır.

03.03.2026 tarihinde saat 09.30 ile 12.00 arasında 395, 396, 397, 439 ve 440 numaralı sokaklar ile D 400 Karayolu, İlhan Egemen Darendelioğlu Caddesi, Oktar Cirit Caddesi, Otoban Bağlantı Çevre Yolu, Sanayi ve Mercin Yolu başta olmak üzere belirtilen çok sayıdaki sokakta elektrik kesintisi uygulanacaktır.

04.03.2026 tarihinde saat 09.30 ile 16.30 arasında 10500, 10506, 10509, 10511, 10515, 10516 ve 10517 numaralı sokaklar ile Gümürdülü bölgesinde kesinti yapılacaktır.

Adana elektrik kesintisi! 28 Şubat ve 1-2 Mart Adana’da elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

ÇUKUROVA

Çukurova ilçesinde 28.02.2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 122012 ile 122030 arasındaki sokaklar, Hastane, Karaisalı, Stadyum, Ayzek, Çatalan, Kütüklü, Naipler, Hacı Osman ve çevresindeki birçok mahalle ile merkez bölgelerde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Aynı tarihte saat 09.30 ile 13.30 arasında Cungurlu, Kantin, Abacı, Ayzek, Kütüklü, Naipler, Hacı Osman, Akçalı Merkez, Kırıklı Merkez, Karalar, Sadıkali Merkez, Gölüklü, Topaktaş Merkez, Kangallı, Topkaralı Merkez ve Yazıbaşı bölgelerinde kesinti yaşanacaktır.

Yine 28.02.2026 tarihinde saat 09.30 ile 13.30 arasında Merkez 4, Çetirevli, Söğütlüdere, Köyiçi, Küme Evleri, Limon Çiçeği, Portakal Çiçeği, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı, Tapantepe, Ayzek, Kütüklü, Naipler, Fakılar, Karanfilköy Villaları, Tömek ve çevresindeki birçok sokakta elektrik kesintisi uygulanacaktır.

02.03.2026 tarihinde saat 10.30 ile 17.30 arasında Semiramis Villaları ve Can Vadisi Villaları bölgelerinde kesinti olacaktır.

03.03.2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında daha önce belirtilen Hastane, Karaisalı, Stadyum, Ayzek, Çatalan, Kütüklü, Naipler ve çevresindeki sokaklarda tekrar elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Adana elektrik kesintisi! 28 Şubat ve 1-2 Mart Adana’da elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

SEYHAN

Seyhan ilçesinde 28.02.2026 tarihinde farklı saat aralıklarında birçok mahalle ve sokakta şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. 3002, 3006, 3008, 3010, 2001, 2003, 2009, 2013, 2015, 2017, 2019 numaralı sokaklar ile Sınır ve Yolgeçen bölgeleri saat 09.30 ile 17.00 arasında kesintiden etkilenecektir.

Aynı gün 45001 ile 45165 arasındaki çok sayıda sokak ile Turhan Cemal Beriker Bulvarı, 56030 ve devamındaki sokaklar, Obalar bölgesi, Şehit Jandarma Onbaşı Fahri Özşen Caddesi, Şehit Nasıf Namlı Caddesi ve çevresindeki birçok noktada 09.30 ile 17.30 saatleri arasında kesinti uygulanacaktır.

01.03.2026 tarihinde Akkapı ve Şıh Cemil başta olmak üzere çeşitli sokaklarda 09.30 ile 13.00 arasında; Turhan Cemal Beriker Bulvarı ve çevresinde ise 09.30 ile 17.30 arasında elektrik kesintisi yapılacaktır.

02.03.2026 tarihinde Alparslan Türkeş Bulvarı ve çevresi ile Barbaros, Saydam ve Şıh Cemil mahallelerinde farklı saat aralıklarında kesintiler uygulanacaktır.

03.03.2026 tarihinde Yeşilevler, Barış, Akkapı, Dağlıoğlu, Ahmet Cevdet Yağ Caddesi ve çevresindeki çok sayıda sokakta 09.30 ile 17.30 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacaktır.

04.03.2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında Ova, Şakirpaşa ve Uçak mahalleleri ile çevresindeki birçok sokakta kesinti uygulanacaktır.

Adana elektrik kesintisi! 28 Şubat ve 1-2 Mart Adana’da elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

YÜREĞİR

Yüreğir ilçesinde 01.03.2026 tarihinde saat 09.30 ile 12.30 arasında D 400 Karayolu, Mahmut Aytekin Caddesi, Deliktaş, Suluca ve Misis bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

02.03.2026 tarihinde saat 09.00 ile 14.00 arasında Gelincik, Zambak, Badem ve Çağla sokakları ile Sezai Karakoç Caddesi ve çevresindeki birçok sokakta kesinti yapılacaktır. Aynı gün farklı saat aralıklarında Abdiipekçi, Abdioğlu, Atatürk, İsmet İnönü, Uğur Mumcu ve Misis yolu çevresinde de elektrik kesintileri yaşanacaktır.

02.03.2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında Süleyman Vahit ve İbrahim Tatlıses caddeleri ile çevresindeki sokaklarda kesinti uygulanacaktır.

03.03.2026 tarihinde saat 09.30 ile 12.30 arasında Akdeniz Mahallesi ve çevresindeki çok sayıda sokakta elektrik kesintisi yapılacaktır. Ayrıca aynı gün saat 10.00 ile 15.00 arasında Kavaklı mevkisi ve çevresinde de kesinti uygulanacaktır.

ETİKETLER
#Yaşam
#adana
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.