Yaşam
 Erdem Avsar

İran hangi ülkeleri vurdu nereleri vuruyor? ABD ve İsrail'in, İran'a saldırılarının ardından bölgede son durum

ABD, İsrail ile birlikte İran'a ortak saldırı düzenledi. İsrail güvenlik kaynaklarından "İran’a yönelik saldırı, ABD-İsrail müşterek operasyonudur." açıklaması yapılırken ilk hedefin Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi olduğu bildirildi. ABD Başkanı Donald Trump saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, 'ABD İran'a büyük harekât başlattı. Füzelerini imha edeceğiz ve füze üretim tesislerini yerle bir edeceğiz. İran asla nükleer silaha sahip olamayacak' ifadelerini kullandı. İran, ABD ve İsrail'in gerçekleştirdiği saldırılara karşılık olarak İsrail'e ikinci dalga balistik füze harekâtı başlattı. Peki, İran hangi ülkeleri vurdu nereleri hedef alıyor?


Haber Merkezi
|

28.02.2026
15:48
|

28.02.2026
15:48

Dışişleri Bakanlığı, ve ’in İran’a yönelik saldırılarını "Birleşmiş Milletler (BM) Şartı’nın açık ihlali" olarak değerlendirerek, "Bu saldırıya karşılık vermek, BM Şartı’nın 51’inci maddesi kapsamında İran’ın meşru hakkıdır. İran Silahlı Kuvvetleri saldırılara tüm imkanlarıyla yanıt verecektir" açıklamasında bulundu. İran Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi, ABD’yi ülkeye yönelik son saldırının "asıl sorumlusu" olarak tanımlayarak, "Bölgedeki, karada ve havada bulunan tüm ABD üsleri ile bu üslere destek sağlayan her türlü tesis İran tarafından hedef alınacaktır" dedi.

İran hangi ülkeleri vurdu nereleri vuruyor? ABD ve İsrail'in, İran'a saldırılarının ardından bölgede son durum

İRAN HANGİ ÜLKELERİ VURDU NERELERİ VURUYOR?

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına karşılık olarak "Sadık Vaad 4" harekâtının başlatıldığını açıkladı.

Katar, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri, İran'a yönelik saldırıların ardından hava sahasını kapattı. İran'ın Bahreyn'deki bir ABD üssünü füzeyle vurduğu belirtildi. Bahreyn Haber Ajansı, başkent Manama'daki ABD Beşinci Filosu hizmet merkezinin füze saldırısına maruz kaldığını duyurdu.

İran hangi ülkeleri vurdu nereleri vuruyor? ABD ve İsrail'in, İran'a saldırılarının ardından bölgede son durum

İran Bahreyn dışında Katar, Kuveyt, Ürdün ve Irak'taki ABD üslerini de hedef aldı. Katar mobil cihazlara gönderdiği acil bildirimle tüm sakinlerine evlerinde ya da bulundukları kapalı alanlarda kalmaları ve askeri tesislerden uzak durmaları çağrısında bulundu.

Kuveyt’te de patlama sesleri işitildiği ve sirenlerin devreye alındığı aktarıldı. El Cezire'nin aktardığına göre başkentte alarm durumuna geçildi. Doha'dan çeşitli aralıklarla patlama sesleri gelmeye devam ediyor.

İran hangi ülkeleri vurdu nereleri vuruyor? ABD ve İsrail'in, İran'a saldırılarının ardından bölgede son durum

Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’den de şiddetli bir patlama sesi geldiği Reuters tarafından bildirildi. Bölgede birden fazla kez patlama haberi ulaştı.

Bu ülkelerin tamamında İran tarafından ABD üsleri hedef alındı.

Öte yandan İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, Bahreyn ve Irak'taki mevkidaşlarına İran'ın meşru savunma hakkı çerçevesinde tüm savunma ve askeri kapasitesini kullanacağını ifade etti.

