Hangi ülkelere seferler iptal edildi sefer iptali sorgulama! ABD-İsrail-İran savaşı sonrası THY Pegasus AJet sefer iptalleri

İsrail sabah saatlerinde yaptığı açıklama ile İran'a yönelik önleyici harekât başlattıklarını duyurdu. Yapılan duyuruda operasyonun ABD ile eşgüdümlü gerçekleştirildiği belirtilirken, art arda füzeler ateşlendi. Hava trafiği durma noktasına gelirken, peş peşe uçuş iptalleri açıklandı. Peki, THY, Pegasus ve AJet seferleri neden iptal etti sefer iptalleri hangi günler geçerli olacak? sonrası THY, Pegasus AJet sefer iptali sorgulama ekranı…

THY SEFER İPTALLERİ SORGULAMA

İran, Irak, Lübnan, Suriye ve Ürdün uçuşlarını durduran Türk Hava Yolları (THY) yolcularının mağduriyet yaşamaması için rezervasyon değişikliğinin ve hiç kullanılmamış biletlerin iadesinin ücretsiz gerçekleştirileceğini açıkladı.

İran, Irak, Lübnan, Suriye ve Ürdün seferlerini iptal eden THY’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Değerli Yolcularımız, İran, Irak, Lübnan, Suriye ve Ürdün seferlerini etkileyen olaylar nedeniyle, 28 ŞUBAT 2026 ve öncesinde düzenlenmiş biletler için 28 Şubat 2026 – 12 Mart 2026 (Dahil) arasındaki İran, Irak, Suriye, Ürdün, Lübnan seferlerine kayıtlı tüm yolcularımızın, 10 Mayıs 2026 (Dahil) tarihine kadar işlem yaptırmaları kaydıyla; Rezervasyon değişiklikleri ücretsiz yapılacaktır.”

THY sefer iptallerini “https://www.turkishairlines.com/tr-tr/ucak-bileti/ucus-durumu" adresinden biletlerinizde yer alan uçuş numarasını yazar kontrol edebiliyorsunuz.

AJET SEFER İPTALİ NASIL SORGULANIR?

AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrasında bölgede yükselen güvenlik riskleri nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini bildirdi. Yeşilkaya'nın açıklamasına göre, 28 Şubat-2 Mart 2026 tarihleri arasındaki İran, Irak, Suriye ve Lübnan seferleri ile 28 Şubat tarihli Birleşik Arap Emirlikleri seferi iptal edildi.

AJet iptal edilen uçuşlarınızı resmi internet sitesi "https://ajet.com/tr"de yer alan Uçuş durumu ekranından kontrol edebilirsiniz.

PEGASUS SEFER İPTALİ SORGULAMA EKRANI

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını artırması ve Orta Doğu’daki ülkelerin hava sahasını kapatması nedeniyle Pegasus Havayolları, 11 ülkeye uçuşlarını durdurdu. Konuya ilişkin olarak havayolu şirketinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise “İran, Irak, Ürdün ve Lübnan’a yönelik seferlerimiz 2 Mart 2026 (dahil) tarihine kadar iptal edilmiştir. Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Umman, Pakistan, Katar, Bahreyn ve Riyad’a yönelik 28 Şubat 2026 tarihli seferlerimiz iptal edilmiştir.” ifadeleri kullanıldı.

Pegasus biletlerinizin durumunu "https://www.flypgs.com/bilet-islemleri" adresinden Rezervasyon kodu (PNR) ve yolcu soyadını yazar öğrenebilirsiniz.