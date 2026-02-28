ABD-İsrail-İran savaşı başladı! THY, Pegasus AJet peş peşe sefer iptallerini duyurdu

İsrail sabah saatlerinde yaptığı açıklama ile İran'a yönelik önleyici saldırı başlattıklarını duyurdu. Yapılan açıklamada operasyonun ABD ile koordineli gerçekleştirildiği belirtilirken, peş peşe füzeler ateşlendi. Hava trafiği durma noktasına gelirken, peş peşe sefer iptalleri duyuruldu. THY'de 10 ülkeye gerçekleştirilmesi planlanan seferlerin iptal edildiği duyuruldu. AJet ise yaptığı açıklamada, İran, Irak, Suriye ve Lübnan seferlerimiz ile 28 Şubat tarihli Birleşik Arap Emirlikleri seferimizi iptal etme kararı aldı.

"İLAVE SEFER İPTALLERİ SÖZ KONUSU OLABİLECEK"

Türk Hava Yollar İletişim Başkanı Yahya Üstün, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Orta Doğu'da çıkan savaşla ilgili Üstün şu ifadelerde bulundu:

"Ortadoğu’da bazı ülke hava sahalarının kapatılması nedeniyle; Lübnan, Suriye, Irak, İran ve Ürdün’e yönelik seferlerimiz 2 Mart 2026’ya kadar; Katar, Kuveyt, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman’a yönelik seferlerimiz ise 28 Şubat 2026 için iptal edilmiştir.

Hava sahasındaki gelişmeler anlık şekilde takip edilmekte olup ilave sefer iptalleri söz konusu olabilecektir."

AJET'TEN DE SEFER İPTALLERİ GELDİ

AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya'nın yaptığı açıklama şu şekilde:

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sonrasında bölgede artan güvenlik riskleri nedeniyle, 28 Şubat-2 Mart 2026 tarihleri arasındaki İran, Irak, Suriye ve Lübnan seferlerimiz ile 28 Şubat tarihli Birleşik Arap Emirlikleri seferimizi iptal etme kararı aldık.

Bölgedeki durum yakından takip edilmekte olup ek iptaller de söz konusu olabilir.

Yolcularımız güncel uçuş bilgilerine resmi kanallarımız üzerinden ulaşabilir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.