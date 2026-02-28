İran ve İsrail askeri güç karşılaştırması 2026! (Kara,Deniz,Hava) İran ve İsrail’in asker, savaş uçağı sayısı ve envanter bilgisi

Ortadoğu’nun iki önemli askeri gücü olarak gösterilen İran ve İsrail karşılıklı saldırıların ardından askeri güç karşılaşmaları yapılmaya başlandı. İran yüksek nüfusu sayesinde daha büyük bir orduya sahipken İsrail ise küçük nüfusu ve etkili-organize bir yapıyla saldırılarını gerçekleştiriyor. İran’da yaklaşık 600 bini aşkın askeri personel bulunurken bu oran İsrail’de ise 170 binle sınırlı kalıyor. İki ülkenin hava gücünün birbirine yakın olduğu bilinirken İsrail’in 239, İran’ın ise 188 savaş uçağı bulunuyor. Taarruz uçağı sayısında ise İsrail’in İran’a yönelik üstünlüğü bulunuyor. İki ülkenin envanterinde de özel görev uçağı, taarruz helikopteri, tanker uçağı yer alıyor. Peki İran ve İsrail’in askeri gücü 2026 nasıl? İşte, iki ülkenin karşılaştırması…

İRAN VE İSRAİL’İN ASKERİ GÜÇ KARŞILAŞTIRMASI

İran, insan kaynağı açısından İsrail’e kıyasla büyük bir avantaja sahip olurken İsrail’in yede personel kapasitesi daha yüksektir.

İran’ın toplam nüfusu 88 milyonu aşarken İsrail’in nüfusu ise 9 milyon 400 bin ile sınırlıdır. İran’da aktif olarak görev yapan askeri personel sayısı 610 bin, İsrail’de ise 170 bindir. Yedek personel olarak İran’da 350 bin, İsrail’de ise 465 bin kişinin olduğu bilinmektedir.

İRAN’IN ASKERİ GÜCÜ VE SAVAŞ UÇAĞI SAYISI

İran’da toplam 610 bin askeri personel görev alırken toplam hava aracı sayısı 551 olarak bilinmektedir. İran’ın envanterinde 188 savaş uçağı, 21 taarruz uçağı, 87 taşıma uçağı, 103 eğitim uçağı, 10 özel görev uçağı, 6 tanker uçağı, 128 helikopter ve 13 taarruz helikopteri bulunmaktadır.

İSRAİL ASKERİ GÜCÜ VE SAVAŞ UÇAĞI SAYISI

İsrail’de toplam nüfus 9 milyon 400 bin olurken aktif olarak askeri personel sayısı ise 170 bin olarak bilinmektedir. İsrail’de toplam hava aracı 597 olurken bu alanda İran’a üstünlük kurduğu bilinmektedir. İsrail’de 239 savaş uçağı, 45 taaruz uçağı, 14 taşıma uçağı, 148 eğitim uçağı, 19 özel görev uçağı, 13 tanker uçağı ve 127 helikopter bulunmaktadır. İran’da taaruz helikopteri sayısı 13 olurken İsrail ise 48 taaruz helikopterine sahiptir.

İRAN-İSRAİL KARA GÜCÜ KARŞILAŞTIRMASI

İki ülkeninde kara kuvvetleri, geniş zırhlı birlikler ve topçu sistemleriyle operasyonel olarak öne çıkmaktadır. İran sayı bakımından İsrail'e üstünlük sağarken modernizasyon kapasitesi dikkat çekmektedir.

İran, kara kuvvetleri açısından nitelik ve nicelik bakımından daha geniş bir envantere sahiptir. Özellikle zırhlı araçlar ve roket sistemlerinde dikkat çekici bir üstünlüğü vardır.

İran’da yaklaşık 2 bin 675 tank bulunurken İsrail’de ise 1.300 tankla kara operasyonlarında Orta Doğu’da envanter bakımından dikkat çekici bir güce sahiptir.İran’da kundaklı topçu sayısı 424 İsrail’de ise 323 olarak bilinmektedir.

İRAN- İSRAİL DENİZ GÜCÜ KARŞILAŞTIRMASI

İran ve İsrail’in deniz kuvvetleri, kıyı savunması ve açık deniz operasyonları olarak farklıdır. İran denizaltı filosuyla caydırıcı olabilirken İsrail ise hızlı müdahale kabiliyeti olarak iyi durumdadır. İran’da toplam gemi sayısı 109, İsrail’de ise 82’dir. İran’ın 25 denizaltısı bulunurken İsrail’de ise bu sayı 6 olarak dikkat çekmektedir.