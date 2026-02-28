Menü Kapat
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Emekli bayram ikramiyesi için kritik açıklama: Murat Bal'dan 50 bin lira çıkışı!

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacağı merak ediliyor. Ramazan ayıyla birlikte bayram ikramiyesinin tutarı da gündemi meşgul ediyor. Emekli vatandaş için ek gelir olan bayram ikramiyesinde 3 farklı senaryo konuşuluyor. Sosyal Güvenlik Müşaviri Murat Bal, Tgrthaber.com Ekonomi Editörü Bengü Sarıkuş'un sorularını cevaplayarak bayram ikramiyesi için net konuştu.

KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
28.02.2026
saat ikonu 10:35
|
GÜNCELLEME:
28.02.2026
saat ikonu 16:30

Bayram ikramiyesi emekli vatandaş için önem arz ediyor. için masada 3 farklı senaryo yer alıyor. Sosyal Güvenlik Müşaviri Murat Bal, Tgrthaber.com Ekonomi Editörü Bengü Sarıkuş'a masadaki seçenekleri değerlendirerek emekli vatandaş için kritik hatırlatmada bulundu.

Sosyal Güvenlik Müşaviri Murat Bal, 2026 yılı emekli bayram ikramiyesi için 5.000 TL'nin en olası beklenti olmak üzere üç farklı senaryonun konuşulduğunu belirtirken, ikramiyelerin alım gücünün 2018'den bu yana ciddi şekilde düştüğünü vurguladı.
2026 emekli bayram ikramiyesi için 5.000 TL, 5.500 TL ve 6.000 TL olmak üzere üç farklı senaryo değerlendiriliyor.
5.000 TL'lik senaryo, bütçe ve ekonomik koşullar açısından en olası beklenti olarak görülüyor.
Murat Bal, günümüz ekonomik şartlarında ikramiye rakamlarının çok düşük kaldığını ve alım gücünün eridiğini belirtti.
2018'den bu yana emekli ikramiyesinin altın ve kurbanlık kıyaslamalarıyla alım gücünün ciddi oranda düştüğü vurgulandı.
2026 Ramazan Bayramı ikramiyesinin 9-15 Mart, Kurban Bayramı ikramiyesinin ise 18-23 Mayıs tarihlerinde ödenmesi bekleniyor.
Emekli ikramiyesi için 2026 beklentiniz ne kadar?

Murat Bal: Henüz resmî bir karar yayımlanmadı, ancak ekonomi kulislerinde ve medya değerlendirmelerinde 2026 için üç ana senaryo konuşuluyor:
• 5.000 TL: En güçlü ve bütçe açısından makul formül olarak ön planda.
• 5.500 TL: Bir üst alternatif, enflasyon ve maaş artışları dikkate alındığında makul seçenek.
• 6.000 TL: Daha yüksek senaryo — ekonomik göstergeler ve mali imkanlar dikkate alındığında tartışılıyor.
Öncelikle en baştan söyleyim bu rakamlar günümüz ekonomik şartlarında çok düşük kaldı. Örnekleriyle de göstereceğim gibi maalesef ki bayram ikramiyeleri buhar oldu.

Emekli bayram ikramiyesi için kritik açıklama: Murat Bal'dan 50 bin lira çıkışı!

Bu üç rakamdan 5.000 TL civarı en olası beklenti olarak görülüyor, diğer iki senaryo ise bütçe ve ekonomik koşullara göre değerlendiriliyor.

Bildiğimiz üzere her dini bayramda olmak üzere emeklilere senede iki kere ikramiye ödenir (Ramazan ve Kurban), dolayısıyla yıllık toplam 10.000 TL ila 12.000 TL bandı söz konusu olabilir. Ancak 2018 yılı yani ilk ikramiye ödemesi yapılan yılla kıyasladığımızda açısından toplamda bayram ikramiyesinin en az 50000 TL olması gerekiyor.

Emekli bayram ikramiyesi için kritik açıklama: Murat Bal'dan 50 bin lira çıkışı!

Alım gücü ile birlikte değerlendirildiğinde emekli ikramiyesinin ne kadar olması gerekiyordu?

Murat Bal: 2018’den itibaren emekli ikramiyesinin alım gücünü iki gerçek mal ile yıllar içindeki değişim açısından kıyaslamak gerekir. Özellikle altın ve kurbanlık (küçükbaş hayvan) fiyatlarının TL bazında nasıl değiştiğini hepimiz yaşayarak gördük. Bu kıyaslama, 2026’da beklenen emekli ikramiyesi rakamının yıllar içerisinde ne kadar eridiğini de gösteriyor.

Emekli bayram ikramiyesi için kritik açıklama: Murat Bal'dan 50 bin lira çıkışı!

ALTIN İLE ALIM GÜCÜ KARŞILAŞTIRMASI (2018 → 2026)

Aşağıdaki tablo Türkiye’de 24 ayar gram altın fiyatının yıllık ortalama seviyesini gösterir (yaklaşık yıllık ortalama). Bu veriler farklı kaynaklardan derlenmiştir:

Emekli bayram ikramiyesi için kritik açıklama: Murat Bal'dan 50 bin lira çıkışı!

YIL GRAM ALTIN FİYATI (YAKLAŞIK ORTALAMA)

2018 ikramiye 1000 TL 5,1 gram
2019 ~255 TL/gram 3,9 gram
2020 ~403 TL/gram 2,5 gram
2021 ~515 TL/gram 2,1 gram
2022 ~957 TL/gram 1,1 gram
2023 ~1 489 TL/gram 1,3 gram
2024 ~2 533 TL/gram 1,2 gram
2025 ~4 423 TL/gram 0,85 gram
2026 altının gramı şu anda 7000 TL civarı

Yani emekli ikramiyesinin aynı nominal TL değeri ile artık çok daha az altın alınabiliyor — yani altın cinsinden alım gücü yıllar içinde büyük oranda düştü.

Emekli bayram ikramiyesi için kritik açıklama: Murat Bal'dan 50 bin lira çıkışı!

KURBANLIK (KÜÇÜKBAŞ HAYVAN) İLE ALIM GÜCÜ (2018 → 2025)

Kesin yıllık ortalama ülke çapı kurbanlık fiyatı verisi TÜİK gibi resmi kaynaklarda sınırlı olduğundan, gözlemlenen ortalama seviyeler üzerinden kıyaslama yapılabilir. Aşağıdaki genel bilgiler çeşitli piyasa/medya kaynaklarından derlenmiştir:

Emekli bayram ikramiyesi için kritik açıklama: Murat Bal'dan 50 bin lira çıkışı!

KÜÇÜKBAŞ (KOYUN/KOÇ) ÖRNEK FİYATLAR

Dönem Yaklaşık Küçükbaş Fiyatı
2018 kurban bayramında koç fiyatı 1 000 idi. Bayram İkramiyesi de 1000 TL idi.
2022 kurban bayramında koç fiyatı 2500 TL. Bayram İkramiyesi 1100 TL idi
2025 kurban bayramında koç fiyatı 25000 TL. Bayram İkramiyesi 4000 TL idi

Emekli bayram ikramiyesi için kritik açıklama: Murat Bal'dan 50 bin lira çıkışı!

Yani baktığımızda emeklilere bayram ikramiyesi başladığı sene ikramiye tutarıyla neredeyse bir koç alınırken bugün geldiğimiz noktada o koçun bir budunu ancak alabilir seviyedeyiz. Bu da gösteriyor ki; kurbanlık fiyatları TL’nin alım gücüne göre çok daha hızlı arttı.

Emekli bayram ikramiyesi için kritik açıklama: Murat Bal'dan 50 bin lira çıkışı!

Ödemeler ne zaman yapılacak?

Murat Bal: 2026 ödemelerinde tarih kesinleşmemiş olmakla birlikte, önceki yıllardaki benzer takvime göre tahmini dönemler şöyle olacaktır.
Ramazan Bayramı İkramiyesi
• Ramazan Bayramı 20 Mart 2026’da olduğuna göre ikramiyelerin 9 – 15 Mart 2026 arasında hesaplara yatırılması bekleniyor.
Kurban Bayramı İkramiyesi
• Kurban Bayramı 27 Mayıs 2026’da olduğuna göre ödemenin tahminen 18 – 23 Mayıs 2026 tarihlerinde hesaplara geçmesi bekleniyor.

ETİKETLER
#emekli maaşı
#altın fiyatı
#alım gücü
#emekli bayram ikramiyesi
#Kurbanlık Fiyatı
#Ekonomi
