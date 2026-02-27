Menü Kapat
Altın vuruşa hazırlanın! İslam Memiş'ten 6000 dolar için kritik uyarı

Altın 2026'nın şampiyonu olmayacak! Finans Analisti İslam Memiş, altın ve gümüşle vedalaşmak için gerekli seviyeleri belirledi. Tgrthaber.com Ekonomi Editörü Bengü Sarıkuş'un sorularını cevaplayan Memiş, acemi yatırımcı olmamanın püf noktasını paylaştı. Memiş, borsa ve Bitcoin cephesinde beklenen büyük trend hakkında da tarih verdi. İşte detaylar...

ve fiyatlarında sert dalgalanma yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Günlük ani düşüşler ve yükselişler gördüğümüz değerli metaller 2026 yılında da şaşırtmaya devam ediyor. Peki değerli metallerde, ve tarafında hangi gelişmeler bekleniyor? Finans Analisti İslam Memiş, Tgrthaber.com Ekonomi Editörü Bengü Sarıkuş'un sorularını cevapladı.

2026 yılını yılı olarak tanımlıyorsunuz. Yatırımcılar 2026’da neler yaşayacak?

İslam Memiş: 2025 yılının Kasım ayından itibaren yatırımcıları uyarıyorum. 2026 yılı para kazanma yılı değil, paraya sahip çıkma yılı olacak. Finansal piyasalarda para kazanma yılı değil, eldeki parayı koruma yılı. Ocak ayında nasıl bir manipülasyon piyasası olduğunu gördünüz; bir zirve yaptı, bir dip yaptı. Hâlâ istikrar yok. Hem haftalık hem aylık bazda sert dalgalanmalar devam ediyor. Bilerek ve isteyerek piyasayı manipüle ediyorlar. Jeopolitik gerilimler ve liderlerin açıklamaları burada önemli bir etken. Şubat ayını da Amerika–İran gerginliği söylemleriyle uzatarak kapattılar. “10 gün sonra, 15 gün sonra” diyerek süreci sürekli uzatıyorlar. Bu dalgalı ve manipülatif ortam yıl sonuna kadar devam edecek.

Altın vuruşa hazırlanın! İslam Memiş'ten 6000 dolar için kritik uyarı

Böyle bir yılda yatırımcı neye odaklanmalı?

İslam Memiş: Fiyata değil miktara odaklanmak lazım. Haftalık ya da aylık dalgalanmalar yatırımcının kafasını karıştırmamalı. Her ay bu dalgalanmaları görmeye devam edeceğiz.

Altın vuruşa hazırlanın! İslam Memiş'ten 6000 dolar için kritik uyarı

2026 yılında hangi yatırım araçlarının parlamasını bekliyorsunuz?

İslam Memiş: Benim 2026 şampiyonum borsa. 3. çeyrekte Bitcoin’de de bir trend süreci olabilir. Bu yıl altın ve gümüşten ziyade borsanın ve 3. çeyrekte Bitcoin’in zirve göreceğini tahmin ediyorum. Beklentim bu yönde.

Altın vuruşa hazırlanın! İslam Memiş'ten 6000 dolar için kritik uyarı

6000 DOLARI GÖRÜNCE ALTINLA KRİTİK VEDA

Altınla ne zaman vedalaşmak gerekir?

İslam Memiş: Bu yıl için stratejim şu: Altın ve gümüşte yılın ilk yarısına kadar yükseliş, ikinci yarısında düşüş bekliyorum.

Ons altın tarafında 6.000 dolar seviyesini pik olarak takip ediyorum. Gümüşün ons tarafında da 90 dolar ve üzerini bekliyorum. Ancak bu seviyeler görüldükten sonra geri dönüş bekliyorum. "Altın vuruş" dediğim bir süreç var; 6.000 dolardan 4.000 dolara kadar sert bir gerileme olabilir. Ocak ayında iki günde 1.200 dolar düşüş gördük. İlk beklediğim 1.200 dolardı, gerçekleşti. İkinci beklentim 2.000 dolar. Bu gerçekleşirse 6.000’den 4.000’e bir geri çekilme görebiliriz. Sonuç olarak altın ve gümüş, geçen yıl verdiği kazançları bu yıl vermeyebilir.

Altın vuruşa hazırlanın! İslam Memiş'ten 6000 dolar için kritik uyarı

GRAM ALTINI DEĞİL ONS ALTINI TAKİP EDİN

Haziran’a kadar gram altında görülecek en yüksek rakam hangisi?

İslam Memiş: Biz gram altın takip etmiyoruz. Gram altın daha çok acemi yatırımcının baktığı bir enstrüman. Ons altına ve dolara odaklanmak gerekir. 6.000 dolar seviyesi ve dolar kuru birlikte hesaplanmalı. Teknik olarak 8.800 TL civarında direnç var. Bu seviye aşılırsa 11.000 TL’ye kadar yolu açabilir. Ancak ana odak ons fiyatıdır. Altını TL üzerinden takip edenler gerçek kazancı hesaplayamaz. Bu nedenle hep ons bazında takip etmek gerekiyor.

Altın vuruşa hazırlanın! İslam Memiş'ten 6000 dolar için kritik uyarı

Yakın zamanda altın almak isteyenler için fırsat oluşur mu?

İslam Memiş: Haber akışına bağlı. Bir anlaşma haberi gelirse 4.600 dolara kadar gerileyebilir. Tersi durumda 5.600 dolara gidebilir. Piyasalar bilerek ve isteyerek manipüle ediliyor. Süre uzatılarak belirsizlik canlı tutuluyor.

Altın vuruşa hazırlanın! İslam Memiş'ten 6000 dolar için kritik uyarı

ELİNDE GÜMÜŞ KALAN NE YAPACAK?

Gümüş tarafında beklentiniz nedir? Elinde gümüş olan yatırımcı ne yapabilir?

İslam Memiş: Ocak ayında gümüş yatırımcısına yıllık getiriyi verdiğini ve temkinli olunması gerektiğini söyledim. Kısa sürede sert düşüş yaşandı. Bu yıl gümüşün çok güçlü bir performans göstereceğini düşünmüyorum. Elinde gümüş olan yatırımcı sabırlı olmalı; şu an için yapabileceği çok bir şey yok.

Altın vuruşa hazırlanın! İslam Memiş'ten 6000 dolar için kritik uyarı

ALTINI SATAN NE ALACAK?

Altından çıktıktan sonra hangi varlıklara yönelmek gerekir?

İslam Memiş: Strateji kişisel olmalı. Eve ihtiyacı olan evini, arabaya ihtiyacı olan arabasını almalı. Yatırım tercihi kişiye bağlıdır. Ben 2025 Kasım ayında da açıkladım; 2026’da şampiyonum borsa ve Bitcoin. Şu an borsa fena değil, iyi gidiyor tabii kar satışları olabilir.

