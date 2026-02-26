10 bin liranın üzerine hazırlanın! Dr. Zekeriya Şahin'den altın yatırımcısına kritik uyarı

ALTIN, GÜMÜŞ, BAKIR SEPETİ

Şahin, özellikle gümüşün hem yatırım aracı hem de sanayi girdisi olması nedeniyle farklı bir konumda bulunduğunu söyledi. Bakır ve platin gibi metallerde de hareketlilik görülebileceğini belirten Şahin, yatırımcılara tek bir enstrümana bağlı kalmamaları ve sepet yaparak risklerini dağıtmaları önerisinde bulundu.