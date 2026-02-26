Menü Kapat
10 bin liranın üzerine hazırlanın! Dr. Zekeriya Şahin'den altın yatırımcısına kritik uyarı

Şubat 26, 2026 17:16
1
Altın fiyatları

Altın fiyatları dünyadaki gerilimin etkisiyle yön aramaya devam ediyor. İstanbul Esenyurt Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Zekeriya Şahin katıldığı bir televizyon programında altın fiyatlarının yönü ve jeopolitik risklerin piyasalara etkisi hakkında kritik ifadeler kullandı.

2
JPMorgan

Uluslararası piyasalarda  JPMorgan’dan dikkat çeken bir tahmin geldi. Banka, uzun vadeli altın fiyat hedefini ons başına 4.500 dolara yükseltirken, 2026 yıl sonu için daha önce açıkladığı 63.300 dolarlık öngörüsünü sabit tuttu. JPMorgan’ın yanı sıra Goldman Sachs ve Société Générale gibi küresel finans kuruluşlarının da tahminlerini yukarı yönlü revize etmesi, piyasalarda risk algısının sürdüğüne işaret ediyor.

3
altın

BUGÜN HER ŞEY DEĞİŞEBİLİR

Dr. Zekeriya Şahin, altın fiyatlarını etkileyen unsurlar arasında arz-talep dengesi, jeopolitik riskler, savaş ihtimalleri ve merkez bankalarının güçlü alımlarının bulunduğunu belirterek, "Bugün açıklanacak gelişmeler birçok şeyi değiştirebilir" dedi.
 

4
Trump’ın agresif vergi politikaları

Trump’ın agresif vergi politikaları, tarifelere ilişkin çıkışları ve öngörülemez açıklamaları, küresel ticareti ve dolaylı olarak altın fiyatlarını etkiliyor. Şahin, "Trump’ın her sert açıklamasında yatırımcının güvenli liman olarak altına yöneldiğini görüyoruz" ifadelerini kullandı.
 

5
DOLARDAN KAÇIŞ HIZLANDI

DOLARDAN KAÇIŞ HIZLANDI

ABD’de faiz indirim beklentilerinin artmasıyla birlikte ABD Hazine tahvillerine ve altına dayalı fonlara yönelik çıkışların görüldüğünü belirten Şahin, yatırımcıların portföylerini çeşitlendirme eğiliminde olduğunu söyledi. Dolardan çıkışların kısmen hızlandığını, alternatif para birimleri olarak özellikle Çin yuanı ve Japon yeninin öne çıktığını aktardı.

6
Uluslararası Para Fonu

Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) ABD’nin kamu borcuna yönelik uyarılarının da yatırımcı davranışlarını etkilediğini vurgulayan Şahin, "Rezerv para paradigmasında kademeli bir değişim tartışılıyor. Dolara olan talepte kısmi zayıflama sinyalleri var" dedi.
 

7
ABD Merkez Bankası

2026 YILINDA GÜÇLÜ BEKLENTİ

2025 yılında ABD Merkez Bankası’nın faiz indirim döngüsüne işaret etmesi, merkez bankalarının agresif altın alımları ve yatırımcıların altına dayalı fonlara yönelmesiyle ons bazında yeni rekorların görüldüğünü hatırlatan Şahin, JPMorgan’ın 4.500 dolar hedefinin risklerin devam ettiğine işaret ettiğini söyledi.

8
altın fiyatları

ABD-İran hattındaki gerilim ve kırılgan müzakerelerin önemine dikkat çeken Şahin, "Olası olumsuz bir sonuç altın fiyatlarında sert yükselişlere yol açabilir. Yıl sonu için telaffuz edilen 10.000 TL seviyesinin üzeri de ihtimal dahilinde" dedi. 

9
HÜRMÜZ BOĞAZI KRİZİ

HÜRMÜZ BOĞAZI KRİZİ

Şahin, özellikle Hürmüz Boğazı’nda yaşanabilecek bir krizin küresel piyasalarda sert dalgalanmalara neden olabileceğini ifade etti.

10
Altın fiyatları

Altın fiyatlarında geçmişte olduğu gibi ani yükselişlerin ardından düzeltme hareketlerinin görülebileceğini kaydeden Şahin, "Sürekli yükseliş beklenmemeli. Kar satışları ve geri çekilmeler yeni alım fırsatları doğurabilir" dedi.
 

11
ALTIN, GÜMÜŞ, BAKIR SEPETİ

ALTIN, GÜMÜŞ, BAKIR SEPETİ

Şahin, özellikle gümüşün hem yatırım aracı hem de sanayi girdisi olması nedeniyle farklı bir konumda bulunduğunu söyledi. Bakır ve platin gibi metallerde de hareketlilik görülebileceğini belirten Şahin, yatırımcılara tek bir enstrümana bağlı kalmamaları ve sepet yaparak risklerini dağıtmaları önerisinde bulundu.

12
kripto

Kripto piyasalarına ilişkin değerlendirmesinde ise Trump’ın ABD’de kripto merkezi kurma yönündeki açıklamaları sonrası yaşanan yükseliş ve ardından gelen sert düşüşleri hatırlatan Şahin, kripto varlıkların da jeopolitik risklerden etkilendiğini vurguladı.

 

