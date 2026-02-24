Menü Kapat
İslam Memiş, 10 bin liralık gram altın için tarih verdi! Yeni rekor kapıda

Şubat 24, 2026 14:43
1
altın fiyatları

Altın fiyatları dün yeniden yükselişteydi. Dalgalı seyre devam eden altın ve gümüş yatırımcısını tedirgin ediyor. Finans Analisti İslam Memiş, katıldığı bir televizyon kanalında piyasalara ilişkin kritik değerlendirmelerde bulundu.
 

2
Altın fiyatları

"Altın fiyatları geçen hafta düşüyordu. Bu hafta yükseliyor. Önümüzdeki hafta tekrar düşer, ondan sonra tekrar yükselir. Bu piyasada istikrarı bilerek ve isteyerek bozuyorlar" diyen Memiş, 2026 yılının manipülasyon yılı olduğunu vurguladı.
 

3
Altın fiyatları

Altın fiyatlarının geçen hafta sert düşüşle dikkat çektiğini dile getiren Memiş, "Geçen hafta Amerika ile İran arasında bir anlaşma haberi geldi. Bu yaygarayla birlikte altın ve gümüş fiyatlarında sert düşüşler yaşandı" dedi.
 

4
altın ve gümüş fiyatları

Memiş, "Yılın bitmesine 10 ay var ve yıl sonuna kadar her ay bu dalgalanmaları, bu manipülasyon piyasasını görmeye devam edeceğiz. Hem Trump’ın yetkilerinin sınırlanması, hem jeopolitik gerilimin tırmanması, hem de Çin piyasalarının bu hafta tekrar açılıyor olması altın ve gümüş fiyatlarında yeniden yükselişe neden oldu" diyerek fiyatları hatırlattı.
 

5
Ons altın fiyatı

Ons altın fiyatının 4.850 dolara kadar gerilediğini belirten Memiş, "Şu anda 5.135 dolar seviyesinde. Gram altın tarafında da 7.260 liraya kadar bir gerileme vardı geçen hafta. Şu anda 7.475 lira seviyesinde" dedi.

 

6
ALTINDA DALGALI SEYİR

ALTINDA DALGALI SEYİR

Altının bu dalgalı seyrinin her zaman yatırımcıyı tedirgin ettiğini vurgulayan Memiş, "Çünkü bazen zirveyi görüyor, bir anda ansızın düşüyor. Biz yatırımcılara bu yılın manipülasyon piyasası ve manipülasyon yılı olduğunu sık sık ifade ediyoruz. Uzun vadeli trende odaklanın. Asıl hikâye uzun vadeli trendde" diyerek hatırlatmada bulundu.
 

7
GRAM ALTIN

Yıl sonu tahminlerini de paylaşan Memiş, "Yıl sonuna kadar ons altın tarafında hedefimiz 6.000 dolar. Bu yılın ilk yarısına kadar gram altın tarafında ise 5 haneli, yani 10.000’li rakamlar bekleniyor" dedi.
 

8
kaldıraçlı işlem

Memiş ayrıca "Dolayısıyla uzun vadeye odaklanan yatırımcılar için bir problem yok. Ancak kısa vadede alıp satma hayali olanlar ya da kaldıraçlı ve kredili işlemler yapanlar için ciddi risk söz konusu" diyerek kaldıraçlı işlem yapan yatırımcılar için çok kritik uyarıda bulundu.

