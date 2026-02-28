Altın yeniden uçuşa geçti! 28 Şubat 2026 güncel altın satış fiyatları

Kategoriler
Altın fiyatları dünyadaki jeopolitik gerilimlerden beslenmeye devam ediyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu?
Yarım altın bugün kaç lira? İşte 28 Şubat 2026 Cumartesi günü çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...
Dünyadaki siyasi gerilimlerle yatırımcının risk iştahı azalıyor. Pakistan- Afganistan gerginliğiyle yönünü yukarı çeviren altın fiyatlarında yükseliş görüldü.
Yatırımcılar “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor. İşte 28 Şubat 2026 Cumartesi gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…
Gram altın satış fiyatı: 7.435,91 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 12.403,00 TL
Yarım altın satış fiyatı: 24.791,00 TL
Tam altın satış fiyatı: 48.504,87 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 49.343,00 TL
Ons altın satış fiyatı: 5.263,48 Dolar