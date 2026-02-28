Züber ortaklarının uyuşturucu testi negatif çıktı

Züber'in yönetim kadrosuna yönelik yürütülen adli soruşturmada beklenen analiz sonuçları açıklandı. Şirket yönetimi, kamuoyunda yankı uyandıran iddiaların ardından yapılan resmi incelemelerin tamamlandığını ve tüm testlerin temiz çıktığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklama şöyle:



Türkiye’nin lider sağlıklı atıştırmalık markası Züber’in Yönetim Kurulu Başkanı Nailcan Kurt ve Yönetim Kurulu Üyesi Murathan Kurt hakkında yürütülen adli sürece ilişkin haberler geçtiğimiz hafta kamuoyuna yansımıştır.

Süreç kapsamında gerçekleştirilen tüm resmi kontroller ve analizler sonucunda testler negatif çıkmış; hiçbir uyuşturucu ya da uyarıcı madde bulunmamıştır.

Süreç, hukukun üstünlüğüne olan inanç doğrultusunda şeffaflık ilkesi çerçevesinde ve yetkili mercilerle tam iş birliği içinde takip edilmiştir.

Türkiye’nin en sevilen yerli markalarından biri olan Züber, ilk günden bu yana tüketicileriyle kurduğu güven bağı ve iyi içerikli ürün anlayışıyla yoluna devam etmektedir. Firma, sağlıklı atıştırmalık kategorisinde sevilen ve yenilikçi ürünler geliştirmeye; üretim, yatırım ve istihdam alanlarında büyümeyi sürdürmeye kararlılıkla devam edecektir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.