Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Funda Aydın

Survivor 2026’da yapım ekibine küfür eden Osman Can’a Acun Ilıcalı’dan sert yaptırım! Osman Can Survivor 2026’dan ayrılacak mı?

Survivor 2026’da İletişim ödülü sonrası yapım ekibine yönelik küfür eden yarışmacı Osman Can Ural. Küfürlü sözleri sonrası Osman Can Ural hakkında dikkat çeken bir karar alındı. Acun Ilıcalı, yarışmacıya 10 ödül cezası verildiğini açıklarken, Osman Can’a düşünmesi için süre tanıdı. Ilıcalı’nın “Gitmek isterse gidebilir” sözleri ise ayrılık iddialarını güçlendirdi. Peki, Osman Can Survivor 2026’dan ayrılacak mı?

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Survivor 2026’da yapım ekibine küfür eden Osman Can’a Acun Ilıcalı’dan sert yaptırım! Osman Can Survivor 2026’dan ayrılacak mı?
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
01.03.2026
saat ikonu 00:01
|
GÜNCELLEME:
01.03.2026
saat ikonu 00:05

’da yapım ekibine küfür ettiği gerekçesiyle Osman Can Ural hakkında sert yaptırım kararı alındı. , konseyde yaptığı açıklamada yarışmacıya 10 ödül cezası verildiğini duyurdu. Ilıcalı, Osman Can’a yarın akşama kadar düşünmesi için süre tanıdığını ve yarışmadan ayrılmak isterse kararına saygı duyacağını ifade etti. Osman Can’ın Survivor 2026’ya devam edip etmeyeceği izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Peki, Osman Can Survivor 2026’dan ayrılacak mı?

ACUN ILICALI OSMAN CAN KARARI

Acun Ilıcalı, Acun Medya ekibine hakaret ve küfür eden yarışmacının Osman Can Ural oldu. Ilıcalı, Osman Can’ın İletişim ödülü sonrası yönetmen ve oyun sorumlusu Mustafa Bey’e ve ekibi karşı bela okuduğunu ve ağıza alınmayacak küfürler ettiğini söyledi.

Survivor 2026’da yapım ekibine küfür eden Osman Can’a Acun Ilıcalı’dan sert yaptırım! Osman Can Survivor 2026’dan ayrılacak mı?

Osman Can, yaptığı açıklamada söylemlerinin bir sinir anında olduğunu o günü babasının ölüm yıl dönümüne denk geldiğini, annesi ve nişanlısından gelecek bir habere ihtiyacını dile getirdi. Söylemlerinin Acun Medya ekibine karşı baz alınarak söylemediğini ifade etti.

Survivor 2026’da yapım ekibine küfür eden Osman Can’a Acun Ilıcalı’dan sert yaptırım! Osman Can Survivor 2026’dan ayrılacak mı?

OSMAN CAN SURVİVOR 2026’DAN AYRILACAK MI?

Acun Ilıcalı, Osman Can hakkındaki kararı verdikten sonra ekip olarak aldıkları kuralı açıkladı. Ilıcalı, Osman Can’a 10 ödül ceza verdi. Ödül oyunlarının herhangi birinden hiçbir şekilde yararlanamayacağını açıkladı. Osman Can’ın yarın akşama kadar çok iyi düşünmesini ve ona göre bir karar vermesini istedi. Giderse de kendisi için daha iyi olacağını ifade etti. Osman Can alacağı karar ise merak ediliyor.

Survivor 2026’da yapım ekibine küfür eden Osman Can’a Acun Ilıcalı’dan sert yaptırım! Osman Can Survivor 2026’dan ayrılacak mı?

SURVİVOR 2026 KIRMIZI VE MAVİ TAKIM KADROSU

Survivor 2026 Kırmızı takım kadrosu

  • Bayhan Gürhan
  • Deniz Çatalbaş
  • Nefise Karatay
  • Büşra Yalçın
  • Sercan Yıldırım
  • Mert Nobre
  • Murat Arkın
  • Seren Ay Çetin
  • Serhan Onat
  • Can Berkay Ertemiz
  • Seda Albayrak

Survivor 2026 Mavi takım kadrosu

  • Ramazan Sarı
  • Beyza Gemici
  • Engincan Tura
  • Barış Murat Yağcı
  • Gözde Bozkurt
  • Lina Hourieh
  • Nisanur Güler
  • Onur Alp Çam
  • Nagihan Karadere
  • Osman Can Ural
  • Sude Demir
Survivor 2026’da yapım ekibine küfür eden Osman Can’a Acun Ilıcalı’dan sert yaptırım! Osman Can Survivor 2026’dan ayrılacak mı?

SURVİVOR 2026’YA VEDE EDEN YARIŞMACILAR

  • Dilan Çıtak
  • Keremcem Dürük
  • Selen Görgüzel
  • Erkan Bilben
  • Tuğçe Melis Demir
  • Doğuş
  • Meryem Boz
  • Eren Semerci
ETİKETLER
#acun ılıcalı
#Survivor 2026
#Osman Can Ural
#Yarışmadan Ayrılma
#Yarışmacı Cezası
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.