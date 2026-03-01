Survivor 2026’da yapım ekibine küfür eden Osman Can’a Acun Ilıcalı’dan sert yaptırım! Osman Can Survivor 2026’dan ayrılacak mı?

Survivor 2026’da yapım ekibine küfür ettiği gerekçesiyle Osman Can Ural hakkında sert yaptırım kararı alındı. Acun Ilıcalı, konseyde yaptığı açıklamada yarışmacıya 10 ödül cezası verildiğini duyurdu. Ilıcalı, Osman Can’a yarın akşama kadar düşünmesi için süre tanıdığını ve yarışmadan ayrılmak isterse kararına saygı duyacağını ifade etti. Osman Can’ın Survivor 2026’ya devam edip etmeyeceği izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Peki, Osman Can Survivor 2026’dan ayrılacak mı?

ACUN ILICALI OSMAN CAN KARARI

Acun Ilıcalı, Acun Medya ekibine hakaret ve küfür eden yarışmacının Osman Can Ural oldu. Ilıcalı, Osman Can’ın İletişim ödülü sonrası yönetmen ve oyun sorumlusu Mustafa Bey’e ve ekibi karşı bela okuduğunu ve ağıza alınmayacak küfürler ettiğini söyledi.

Osman Can, yaptığı açıklamada söylemlerinin bir sinir anında olduğunu o günü babasının ölüm yıl dönümüne denk geldiğini, annesi ve nişanlısından gelecek bir habere ihtiyacını dile getirdi. Söylemlerinin Acun Medya ekibine karşı baz alınarak söylemediğini ifade etti.

OSMAN CAN SURVİVOR 2026’DAN AYRILACAK MI?

Acun Ilıcalı, Osman Can hakkındaki kararı verdikten sonra ekip olarak aldıkları kuralı açıkladı. Ilıcalı, Osman Can’a 10 ödül ceza verdi. Ödül oyunlarının herhangi birinden hiçbir şekilde yararlanamayacağını açıkladı. Osman Can’ın yarın akşama kadar çok iyi düşünmesini ve ona göre bir karar vermesini istedi. Giderse de kendisi için daha iyi olacağını ifade etti. Osman Can alacağı karar ise merak ediliyor.

SURVİVOR 2026 KIRMIZI VE MAVİ TAKIM KADROSU

Survivor 2026 Kırmızı takım kadrosu

Bayhan Gürhan

Deniz Çatalbaş

Nefise Karatay

Büşra Yalçın

Sercan Yıldırım

Mert Nobre

Murat Arkın

Seren Ay Çetin

Serhan Onat

Can Berkay Ertemiz

Seda Albayrak

Survivor 2026 Mavi takım kadrosu

Ramazan Sarı

Beyza Gemici

Engincan Tura

Barış Murat Yağcı

Gözde Bozkurt

Lina Hourieh

Nisanur Güler

Onur Alp Çam

Nagihan Karadere

Osman Can Ural

Sude Demir

SURVİVOR 2026’YA VEDE EDEN YARIŞMACILAR