Altın ve gümüşte tarihi rekora hazırlanın! Tuna Kaya uyardı: Dijital altın için 150 bin dolar sinyali!

Altın fiyatları savaş bombasıyla fırladı. ABD ve İsrail'in İran'a saldırısının etkisi piyasalara da yansıdı. Pakistan- Afganistan arasındaki savaş hem de İran-İsrail çatışmaları bölgede gerilimi yükseltiyor. Bu kritik süreçte altın, gümüş, döviz kurları nasıl şekillenecek? Elinde altın olan yatırımcı nasıl hareket etmeli? Savaş rakamları hangi noktaya taşıyacak? Ekonomist Tuna Kaya, Tgrthaber.com Ekonomi Editörü Bengü Sarıkuş'a yatırımcılar için hayati uyarılarda bulundu ve bölgedeki gerilimin piyasalara etkisini açıkladı. İşte detaylar...

Özetle

İran, küresel petrol arzında kritik bir oyuncu ve Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolü biliniyor. Savaş petrol fiyatlarını nasıl etkiler?

Tuna Kaya: İran'ın küresel petrol arzındaki kritik rolü ve Hürmüz Boğazı üzerindeki etkisi göz önüne alındığında, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları petrol fiyatlarını doğrudan etkilemiştir. Şu anda Brent ham petrolü, saldırı haberleriyle birlikte %3,7 artarak varil başına 80-90 dolar seviyelerine yükselmiş durumda.



Hürmüz Boğazı'nın kapanması durumunda petrol fiyatlarının 100-130 dolar/varil seviyelerine çıkabilir. Çünkü burası küresel petrolün %20'sini taşıyor. Rusya-Ukrayna savaşının başladığı 2022 yılında 140$'ı görmüştü.

Bu, küresel enflasyonu tetikleyebilir ve enerji ithalatına bağımlı ekonomileri zorlayabilir. Kısa vadede fiyatlar dalgalı olacak, ancak çatışma uzarsa kalıcı yükseliş bekleniyor.

Risk iştahı kaçan yatırımcılar nereye kaçacaklar?

Tuna Kaya: Riskten kaçan yatırımcılar, jeopolitik gerilimlerde geleneksel güvenli limanlara yönelir: altın, gümüş, ABD Hazine tahvilleri ve güçlü para birimleri (örneğin ABD doları, İsviçre frangı) Ancak 2026'da dolar zayıflıyor ve altın gibi varlıklar ön planda. Savunma ve enerji hisseleri de riskten kaçışta kazananlar olabilir.

Altın gümüş ve değerli metal piyasasında hangi rakamlara hazırlanmalıyız? Altın ve gümüşte 'tarihi zirve' diyebileceğimiz seviyeler nelerdir?

Tuna Kaya: Altın fiyatları son çatışma dalgasıyla birlikte 5.278 USD/ons seviyesine kadar yükseldi. Tarihi zirve ise Ocak 2026’da 5.608 USD/ons olarak kaydedildi.

Piyasa beklentileri 2026 yıl sonu için oldukça geniş bir bantta şekilleniyor:

5.000 – 9.000 USD/ons aralığında tahminler bulunuyor.

Benim öngörüm ise daha dengeli bir senaryoya işaret ediyor:

6.000 USD/ons ve üzeri seviyeler güçlü bir olasılık.

Gümüş fiyatı şu anda 93 USD/ons civarında işlem görüyor.

Ocak 2026’daki tarihi zirve ise 121 USD/ons seviyesiydi.

2026 için ortalama beklenti 81 USD/ons olsa da, daha agresif tahminlerde fiyatın 375 USD/ons seviyesine kadar yükselebileceği dile getiriliyor.

Benim tahminim: 150 USD/ons seviyesi ulaşılabilir bir hedef.

Bitcoin hemen düşüş ivmesine girdi. Bitcoin bu savaştan sağ çıkabilecek mi?

Tuna Kaya: Bitcoin, gerilimle birlikte %23 düşüşle 2026'ya kötü başladı ve şu anda 63.000 USD altında. Riskli varlık olarak ilk başta satılıyor, ancak uzun vadede "dijital altın" olarak toparlanabilir. Çatışma uzarsa likidite sıkışması düşüşü derinleştirebilir, ama makro iyileşmeyle 150.000 USD'ye çıkma potansiyeli var. Sağ çıkması muhtemel, ancak volatilite yüksek.

Yatırımcılar bu belirsizlik ortamında nasıl hareket etmeli?

Tuna Kaya: Belirsizlikte yatırımcılar çeşitlendirmeye odaklanmalı: güvenli limanlara (altın, tahvil) yönelin, coğrafi - ülke dağılımı artırın, savunma ve enerji hisselerine bakılmalı. Uzun vadeli trendlere (yenilenebilir enerji, savunma) yatırım yapın. Risk toleransınıza göre portföyü uyarlamalı – panik satışı yerine fırsatları kollanmalı.