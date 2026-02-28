Kıyamet senaryosu başladı! İslam Memiş'ten altın yatırımcısına savaş uyarısı

Memiş, "Beklenen süreç geldi ve çattı. İsrail ve Amerika İran’ı vurmaya başladı. Ama onun öncesinde Pakistan Afganistan savaşı başladı ve dolayısıyla dünyada tekrar bir jeopolitik gerilim fiziken başlamış oldu. Önceden sözlü olarak devam eden bu tehditler artık fiilen uygulanmış oldu. Sürpriz olmayan gelişmeler var. Sürpriz olan sadece Pakistan Afganistan misillemesi var" dedi.