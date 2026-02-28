Bakan Işıkhan'dan emeklilere müjde! Tarih vererek duyurdu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Darülaceze Sosyal Yaşam Şehri'nde gerçekleştirilen "Çınarlarımızla Vefa İftarı" programına katıldı. Bakan Işıkhan burada yaptığı konuşmada, Darülaceze sakinleriyle aynı sofrada buluşmanın heyecanını yaşadığını dile getirdi.

Darülaceze'yi kurarak geçmişten bugüne kimsesizleri yuvaya kavuşturan 2. Abdülhamid Han'ı yad eden Işıkhan, Milli Görüş hareketinin kurucu lideri ve eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ı da vefatının 15. yıl dönümü vesilesiyle rahmet ve minnetle andığını ifade etti.

Bakan Işıkhan, "Bu çatı, yaşlılığı beden yorulsa da ruhun tecrübeyle yoğrulduğu, insanı kemale erdiren bir hikmet ve bilgelik dönemi olarak gören medeniyetimizin elinden çıkmış bir eserdir. Hamdolsun ki bugün de nerede yardım bekleyen bir insanı görsek imdadına koşan bir millet olarak yaptığımız her çalışmanın odağında hala ahde vefa ve geçmişe hürmet şuuru yer almaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

"SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla koordinasyon içerisinde olduklarını kaydeden Işıkhan, çalışma hayatı ve sosyal güvenlik hizmetleri başta olmak üzere toplumsal yaşamın her evresinde emekleriyle büyüklerinin yanında olmaya devam ettiklerini söyledi.

Işıkhan, "Sizlerin huzuru, rahatı ve insan onuruna yaraşır bir hayat standardına sahip olmanız adına var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Bu anlayışla Bakanlık olarak, sosyal güvenlik sistemimizi ve bütçesini daha güçlü, daha sürdürülebilir ve daha kapsayıcı hale getirmek için kararlılıkla çalışıyoruz." dedi.

EMEKLİLERE MÜJDEYİ VERDİ

Yürüttükleri reformlar ve disiplinli mali yönetim sayesinde SGK'nın giderek güçlendiğini belirten Bakan Işıkhan, bunun da emeklilere olumlu şekilde yansıyacağına dikkat çekip şunları söyledi:

"Sosyal güvenlik gelirlerinin giderleri karşılama oranı yüzde 100,64'e, prim gelirlerinin giderlerini karşılama oranımız ise yaklaşık yüzde 80 seviyesine yükselmiş durumdadır. SGK bütçesinin güçlenmesi emeklilerimize yakın zaman içinde daha iyi imkanlar sunabilmenin, onların refah seviyesini kısa zamanda daha yukarıya taşıyabilmenin en sağlam zeminini oluşturuyor. İşte bu güçlü zemin sayesinde, önümüzdeki dönemde emeklilerimizin hayat standartlarını yükseltecek ve onların refahını artıracak adımları atacağız."

"İLAÇ RAPOR SÜRELERİNİ UZATTIK, YAZILAN İLAÇ SAYISINI ARTIRDIK"

Bakan Işıkhan, bunun yanı sıra sağlık ve sosyal güvenlik hizmetlerini daha fazla geliştirebilmek, vatandaşların refahını artırmak için birçok adım attıklarını aktararak, "Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın talimatıyla ilk kez kanser ilaçlarını geri ödeme kapsamına aldık. Yurt dışından ilaç teminine yönelik düzenlemeleri hayata geçirdik. İlaç rapor sürelerini uzattık, aile hekimlerimizin yazabileceği ilaç sayısını artırdık. Her bir düzenlememizin merkezine insanı koyarak, 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.' diyerek 7'den 70'e tüm vatandaşlarımızın güvencesi ve sığınağı olmaya devam edeceğimizi ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

Darülaceze'nin yeni kampüsünün sakinlerine hayırlı hizmetler niyaz ettiğini aktaran Işıkhan, ramazan ayının da hayırlara vesile olmasını diledi.