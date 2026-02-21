Emekli bayram ikramiyesi için kanun teklifi! Rakam Meclis'e sunuldu: 'Milletimize hayırlı olsun'

Kategoriler
Emekli bayram ikramiyesi ile ilgili zam senaryoları konuşulurken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Meclis'e sunulan kanun teklifinde Ramazan Bayramı emekli ikramiyesinin 17 bin TL'ye çıkarılması önerildi. İşte milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren gelişmenin ayrıntıları...
Ramazan ayının başlamasıyla birlikte milyonlarca emeklinin gözü Ramazan Bayramı öncesi açıklanacak ikramiyelere çevrildi.
Milyonlarca emekli, bu yılki ikramiye tutarının ne kadar olacağını merakla bekliyor.
Hükümetin ikramiyelere zam yaparak bayram öncesi emeklilerin yüzünü güldürmeyi planladığı öğrenildi.
Öte yandan muhalefetten de konuya ilişkin dikkat çeken bir hamle geldi.
Yeni Yol Partisi, emekli ikramiyesiyle ilgili bir kanun teklifi hazırladı.
"BAYRAM İKRAMİYESİ 17 BİN TL'YE ÇIKARILSIN"
Yeni Yol Grup Başkan Vekili Selçuk Özdağ, bayram ikramiyelerinin 17 bin liraya çıkarılmasını talep etti.
Hazırladıkları teklifi Meclis Başkanlığına sunduklarını duyuran Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, iktidar ve muhalefetten de destek istedi.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Özdağ şu ifadeleri kullandı:
"MİLLETİMİZ İÇİN HAYIRLI OLSUN"
"TBMM Genel Kurulu’nda bayram ikramiyelerinin 17.000 TL’ye çıkarılması gerektiğini gündeme getirmiştim. Bu doğrultuda hazırladığımız kanun teklifini de Meclis Başkanlığı’na sunmuş bulunuyoruz. İktidar ve muhalefet partilerinin desteklerini bekliyoruz. Milletimiz için hayırlı olsun."