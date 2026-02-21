Emekli bayram ikramiyesi için kanun teklifi! Rakam Meclis'e sunuldu: 'Milletimize hayırlı olsun'

"MİLLETİMİZ İÇİN HAYIRLI OLSUN"

"TBMM Genel Kurulu’nda bayram ikramiyelerinin 17.000 TL’ye çıkarılması gerektiğini gündeme getirmiştim. Bu doğrultuda hazırladığımız kanun teklifini de Meclis Başkanlığı’na sunmuş bulunuyoruz. İktidar ve muhalefet partilerinin desteklerini bekliyoruz. Milletimiz için hayırlı olsun."