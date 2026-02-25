Kademeli emeklilik bekleyenler dikkat! İsa Karakaş canlı yayında tarih verdi

Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş TGRT Haber canlı yayınına bağlanarak Ankara kulislerinde konuşulan konular hakkında bilgi verdi. Karakaş, "Emeklilikte kademe bekleyen, staj ve çıraklık mağdurları, 3600 ek gösterge bekleyenler, mağdur olan ve emekli olamayan kadınlarımız bekliyor. Yılbaşından sonra sisteme giren kadın sayısı da azaldı" dedi.

2026 yılı temmuz ayının da yaklaştığının altını çizen Karakaş, "Mecliste bütün çalışanlar ve emeklilerle ilgili gündeme baktık, özellikle emeklilere yönelik çok sayıda kanun teklifi var. Özellikle özel sektör çalışanlarının mağduriyeti gündemde. Herkes promosyon alıyor ama özel sektör çalışanları banka promosyonu alamıyor" diyerek bu konuyla ilgili kanun teklifi verildiğinin bilgisini paylaştı.

Emeklilere yönelik olarak gelişmeler arasında asgari ücretin 4'te 1'i oranında enerji, kira yardımı yapılması talebi olduğundan bahseden Karakaş, üniversitede çalışan uzmanların yaş sınırının 67'den 77'ye çıkarılması konusunun da gündemde olduğunu belirtti.

EV KADINLARINA YIPRANMA HAKKI

10 milyona yakın ev kadınının emeklilik hakkını beklediğini belirten Karakaş, "Cumhurbaşkanının vaadi vardı, ev kadınlarına emeklilik hakkının yasalaşması bekleniyor. Erken emeklilik listenin başında. Her yıllık primin yüzde 25'inin devlet tarafından karşılanması gündemde. Asıl konu ev kadınlarına ne kadar yıpranma payı verileceği ancak çalışan kadınlar da yıpranma payı almak istiyor. Bu düzenlemede en sıkıntılı konu yıpranma sorunu; çalışma ve çalışmayan kadınlarla ilgili" dedi.

Karakaş, bu konuyla ilgili olarak Aile Yılı kapsamında çocuk sayısına göre bir düzenleme yapılabileceğinden bahsetti.

KADEMELİ EMEKLİLİK YENİDEN GÜNDEMDE

Kademeli emeklilik çıkarsa TGRT Haber aracılığıyla duyuracağının müjdesini veren Karakaş, "Emeklilikte kademe bekleyenler haklılar, bu işin ruhen ağır yükü altındalar. Ondan küçük yaştaki bir kişi 1 günle ondan önce emekli oluyor ama kendisi 17 yıl sonra emekli olacak. Bu durum çok zor" dedi.

KADEMELİ EMEKLİLİK 2027 YILINDA

Emeklilikte kademeye yönelik kanun tekliflerinin azaldığından dem vuran Karakaş, "Kademe çıkmak zorunda. Kademesiz tek nesil 1999-2008 yılları arasındakiler. 2008'den sonrakiler Cumhurbaşkanımızın başbakanlığı döneminde reform yapıldı. 1 Mayıs 2008'den 2035 yılına kadar sabit tutuldu, yaş artırılmadı. 2035 yılından sonra kademeli artış var. Emeklilikte kademe mutlaka çıkacak/çıkmalı, 2027 yılında bekliyorum" diyerek tarih verdi.

BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

Son anda bir dokunuş olmazsa ikramiyede rakamın belli olduğunun altını çizen Karakaş, "Emeklilik düşünenlerin 28 Şubat'ı kaçırmamaları gerekiyor. Kaçırırlarsa ikramiye alamazlar. Şu anki rakam 5 bin TL, kuvvetle muhtemel. Son anda Cumhurbaşkanımız bir dokunuşta bulunursa tavan fiyat 6 bin lira olacak" dedi.

Bağ-Kur prim eşitlemesi konusunda da kanun teklifi verildiğinden bahseden Karakaş, "En mağdur durumdaki esnafı ilgilendiriyor. Bu kararda 1 Ocak 2026'dan itibaren emeklilik primi çok yükseldi. Borç birikti, yapılandırma yok, EYT yok. Bu konu da gecikti maalesef. Kanun teklifi geçerse anında yasalaşır" diyerek açıklamada bulundu.