İftar menüsü fiyatları el yakıyor, artan fiyatlar Ramazan tüketim alışkanlıklarına sirayet etti. Artık tüketiciler misafir ağırlamaktan ve Ramazan ayında pahalı mekanları ziyaret etmekten kaçınıyor. Peki geçen yıl fiyatlar nasıldı? 2026 yılı Ramazan ayında erzak kolisi, iftar fiyatları ve marketteki etiketler ne kadar değişti?

Ramazan sofrasının maliyeti ne kadar yükseldi? TÜKONFED'den İbrahim Güllü uyardı: Bir kişiye 8 bin liralık iftar menüsü Hayat pahalılığı nedeniyle Ramazan alışveriş ve iftar alışkanlıkları değişirken, iftar maliyetleri geçen yıla göre %25-40 artış göstererek tüketicileri fahiş fiyat ve fırsatçılık mağduriyetleriyle karşı karşıya bırakıyor. Ramazan maliyetleri geçen yıla göre %25-40 artarken, evde 4 kişilik mütevazı iftar 2.000-2.500 TL, dışarıda iftar kişi başı 500-8.000 TL'ye ulaşıyor. Hayat pahalılığı iftar davetlerini ve sofraların zenginliğini azaltırken, internetten market alışverişi ve Ramazan kolisi talepleri arttı. Ramazan döneminde fırsatçılıkla fiyat artışları (%10-20) yaşanmakta, tüketiciler fahiş fiyat, etiket-kasa farkı ve ayıplı ürün gibi mağduriyetlerle karşılaşıyor. Fahiş fiyat mağduriyetlerinde Alo 175, E-Devlet veya HFA uygulaması gibi kanallardan şikayet edilmeli; ayıplı/son kullanma tarihi geçmiş ürünlerde ise bedel iadesi, değişim gibi haklar kullanılmalıdır. Aç karnına alışverişin tüketimi %80 artırması nedeniyle, alışverişlerin iftardan sonra veya sabah erken yapılması tavsiye ediliyor.

TÜKONFED, 2026 Ramazan ayı için hem fiyat listesini paylaştı hem de tüketicileri bekleyen 'tarihi geçmiş ürün' tehlikesine karşı uyardı. Ayrıca TÜKONFED Başkan Vekili Av. İbrahim Güllü, Tgrthaber.com Ekonomi Editörü Bengü Sarıkuş'un sorularını cevaplayarak haksız fiyat artışına karşı tüketicinin yapabileceklerini açıkladı.

Vatandaşın Ramazan alışverişi alışkanlıklarında değişim var mı?

İbrahim Güllü: Ramazan ayında tüketicinin alışveriş alışkanlıklarında belirgin değişiklikler gözlemleniyor. Tüketiciler, iftar hazırlıklarını önceden yapmaya ve sofralarının zengin olmasına gayret ediyorlar. Gıda ve yemekler de iftara göre ayarlanıyor. Örneğin diğer aylarda pek tüketilmeyen ama Ramazan ayında orucumuzu açtığımız hurma sıkça tüketiliyor.

Ramazan yaklaşırken alışveriş hazırlıkları yapılıyor ve Ramazan’ın başlamasıyla birlikte de sofrayı zenginleştirmeye çalışıyoruz. Ancak hayat pahalılığı sofraları ve iftar ziyafetlerini etkilemiş durumda. Önceki yıllarda çok sık gördüğümüz iftar davetleri oldukça azalmış durumda.

İftar menüleri ise el yakıyor. Kişi başı 1.500-2.000 TL bandında iftar menüleri ağırlıklı. Bu ise dışarda iftar yapmayı oldukça güçleştiriyor. Artık eskiye göre sofralarımız daha az zengin ve dışarda daha az iftar yapıyor veya iftar daveti veriyoruz.

Dışarıda iftar yapmanın maliyeti oldukça yükselmiş durumda. Kişi başı 1.500–2.000 TL bandındaki menüler, birçok aile için dışarıda iftarı zorlaştırıyor. Bu nedenle sofralar eskisi kadar zengin değil ve dışarıda iftar yapma ya da davet verme oranı azalmış durumda.

Ramazan’a özgü bir diğer alışkanlık da Ramazan kolisi uygulaması. Hayırsever vatandaşların koli siparişleri artıyor ve normal aylarda gündemde olmayan bu kavram Ramazan döneminde öne çıkıyor.

Ayrıca oruçlu olmanın etkisiyle tüketiciler alışverişlerini daha pratik hale getirmek istiyor. Bu nedenle internetten market alışverişlerinde yaklaşık yüzde 20 civarında artış gözleniyor. Aç karnına alışveriş yapmanın tüketimi yaklaşık yüzde 80 oranında artırdığı belirtiliyor. Bu sebeple alışverişlerin iftardan sonra ya da sabah erken saatlerde yapılması daha sağlıklı olacaktır.

İftar sofralarının maliyeti hakkında elinizde ortalama bir hesap var mı?

İbrahim Güllü: 2026 yılında Türkiye’de iftar sofralarının maliyeti, evde ya da dışarıda hazırlanmasına göre değişiyor. Evde mütevazı bir 4 kişilik iftar sofrasının ortalama maliyeti 2.000–2.500 TL arasında değişiyor.

Dışarıda iftar yapmak ise çok daha maliyetli. Küçük lokantalarda kişi başı 500 TL’den başlayan menüler (ana yemek ve tatlı dahil), orta segment restoranlarda 1.500–3.000 TL seviyesine çıkıyor. Lüks mekanlarda, özellikle İstanbul Boğazı gibi bölgelerde ise kişi başı 6.000–8.000 TL’ye ulaşabiliyor.

Geçen yıla göre ramazanın tüketiciye maliyeti ne kadar yükseldi?

İbrahim Güllü: 2026'da Ramazan maliyetleri, 2025 yılına göre ortalama %25-40 oranında artmış durumda. En ucuz Ramazan kolisi fiyatı %29 artışla 550 TL'ye çıktı. 2025 yılında 425 TL idi.

İftar menülerinde genel artış oranı yüzde 30–40 seviyesinde. Ramazan pidesinin kilogram fiyatı ise yüzde 23 artarak 81 TL’den 100 TL’ye çıktı.

Satışlarda fırsatçılık iddiaları hakkında ne düşünüyorsunuz?

İbrahim Güllü: Ramazan döneminde fırsatçılık iddiaları her yıl gündeme geliyor. Ramazan yaklaşırken fiyatlarda belirgin bir hareketlenme oluyor ve bazı işletmeler talep artışını fırsat bilerek fiyatları yüzde 10–20 oranında artırabiliyor.

Bu bir ticari ahlaksızlık. Özellikle gıdada yaşanan fiyat artışları tüketicinin gıdaya erişimini daha da zorlaştırıyor. Örneğin, kırmızı ette Ramazan öncesi fahiş artışlar yaşanıyor.

Fahiş fiyat artışlarının önüne geçebilmek için Ticaret Bakanlığı’nın piyasa denetimlerini sıklaştırması ve caydırıcı cezalar uygulaması gerekiyor. Tüketiciler, yıl boyunca kazanç sağlayan işletmelerin Ramazan ayında fiyatlarını sabit tutmasını bekliyor.

Ancak ticari ahlak yoksunluğu ve ahilik kültüründen uzaklaşmış olmamız nedeniyle sorun devam ediyor.

Ramazan döneminde tüketiciler en çok hangi konularda mağdur oluyor?

İbrahim Güllü: Ramazan'da tüketiciler en çok fahiş fiyat artışları, etiket-kasa farkı, gıda kolilerinde son kullanma tarihi geçmiş ürünler, gramaj eksiklikleri ve içerik yanıltmalarından şikayet ediyor. Gıda fiyatlarında artış nedeniyle kalitesiz ürünler piyasaya sürülmekte, taklit ve tağşiş ürünlerle karşılaşabilmekteyiz.

Fahiş fiyatla karşılaşan bir tüketici ne yapmalı?

İbrahim Güllü: Fahiş fiyatla karşılaşan tüketici vakit kaybetmeden şikayet etmeli. Ticaret Bakanlığının Alo 175 Tüketici Danışma Hattı'nı arayabilir. E-Devlet üzerinden "Haksız Fiyat Artışı Şikayet Bildirimi" yapabilir. HFA mobil uygulaması veya CİMER aracılığıyla bildirimde bulunabilir. İl Ticaret Müdürlüklerine bizzat başvurabilir.

Şikayet sonrası Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu inceleme yapar ve gerekli görülmesi halinde 1,8 milyon TL’ye kadar idari para cezası uygulayabilir. Etiket-kasa fiyat farkı gibi durumlarda ise Tüketici Hakem Heyetlerine başvuru yapılabilir.

Ayıplı ürün ya da son kullanma tarihi geçmiş ürünle ilgili tüketicinin hakları nelerdir?

İbrahim Güllü: Ayıplı ürün veya son kullanma tarihi geçmiş ürünlerle ilgili tüketici, kanunda yer alan 4 seçimlik haktan birini kullanabilir. Bu haklar: bedel iadesi, yenisi ile değiştirme, tamiri, ayıp oranında indirim olarak sıralanabilir. Son kullanma tarihi geçmiş ürünlerle ilgili olarak ilgili bakanlığa (Ticaret veya Tarım) ihbar ve şikayette bulunabilir.