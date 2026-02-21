Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Borcunu geç alanlar dikkat! Hüseyin Ölmez, munzam zarar hakkınızı nasıl alacağınızı anlattı

Bir alacağın ya da paranın zaman içinde değer kaybetmesiyle oluşan ek zarara munzam zarar deniyor. Yani, parayı zamanında alamadığınız için o paranın gerçek satın alma gücü düşerse ortaya çıkan zararı temsil ediyor. TÜKONFED Bankacılık Komisyonu Başkanı Hüseyin Ölmez, Tgrthaber.com Ekonomi Editörü Bengü Sarıkuş’a munzam zarar davaları hakkında bilgi vererek alacaklarınız hakkında yapabileceklerinizi anlattı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Borcunu geç alanlar dikkat! Hüseyin Ölmez, munzam zarar hakkınızı nasıl alacağınızı anlattı
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
21.02.2026
saat ikonu 14:37
|
GÜNCELLEME:
21.02.2026
saat ikonu 14:41

Verdiğiniz bir borç ya da bir sözleşmeden doğan hakkınız zamanında ödenmediyse mahkeme borcun ve kanuni faizin ödenmesine karar verdiği halde kazandığınız tazminatla borcu verdiğiniz zamana göre mal veya hizmet satın alamıyorsanız bu aradaki farka, yani sizin “gerçek kaybınız”a munzam (aşkın) zarar deniliyor. Peki sizin bu kaybınız için yapabilecekleriniz neler? Zararınızı nasıl telafi edebilirsiniz? TÜKONFED Bankacılık Komisyonu Başkanı Hüseyin Ölmez, Tgrthaber.com Ekonomi Editörü Bengü Sarıkuş’a munzam zarar hakkında tüm merak edilenleri anlattı.

Borcunu geç alanlar dikkat! Hüseyin Ölmez, munzam zarar hakkınızı nasıl alacağınızı anlattı

Munzam zarar kavramı nedir? Bunu günlük hayattan bir örnekle anlatır mısınız?

Hüseyin Ölmez: Munzam zarar, (Aşkın zarar) para borçları için söz konusu olan, alacağın enflasyon yani Türk lirasının satın alma gücünün düşmesi karşısında oluşan ve temerrüt faizi ile karşılanamayan zarardır.

Özellikle gerek tüketiciler gerekse iş insanları arasında borç – alacak ilişkilerinde, çekişme mahkemeye taşındığında; verilen kararlar genellikle; Borçlar Kanunu’nun aşkın zararı düzenleyen 122. Maddesinden hareketle, ”asıl alacak ve dava açma tarihinden başlamak üzere kanuni faiziyle birlikte ödenmesine” karar verilir. Buradaki kanuni faiz; miktarı (oranı) sözleşme ile belirlenmemiş ise, 3095 Sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin kanunda yer alan ve 1.6.2024 tarihinden önce %9; 1.6.2024 tarihinden sonra %24 olarak uygulanan faizdir.

Borcunu geç alanlar dikkat! Hüseyin Ölmez, munzam zarar hakkınızı nasıl alacağınızı anlattı

Anayasa Mahkememizin; 29 Eylül 2025 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan, 8.7.2025 tarih ve 2024/41763 Sayılı Kararında belirtildiği gibi, “… 3095 Sayılı Kanunda yer verilen faize ilişkin hükümlerin, teorik düzeyde dahi değer kaybının önlenmesine ilişkin başarı şansı sunma kapasitesinin bulunmadığı anlaşılmıştır. İlamı ile, kanuni faizin vatandaşın zararını karşılamadığını saptamıştır.

Bu karardan önce, pek çok birbiriyle çelişen yüksek yargı kararları mevcuttur. Anayasa Mahkememizin bu kararı, benzeri olaylarda yeknesaklığı sağlayacaktır.

Anayasa Mahkememiz bu kararında; aşkın zararın telafi edilememesinin toplumsal sonuçlarına da dikkat çekmiştir.

Borcunu geç alanlar dikkat! Hüseyin Ölmez, munzam zarar hakkınızı nasıl alacağınızı anlattı

Olayı, mesleki deneyimimle tanık olduğum somut bir örnek üzerinden açıklayayım. Bir banka, 8.7.2018 tarihinde müşterisinden faiz ve vergi alacağı olarak 44.300 TL fazla tahsilat yapmıştır. Müşteri, bankadaki itirazlarından sonuç alamayınca yargıya başvurmuş ve 30.6.2024 tarihinde bankanın haksız faiz tahsil ettiği kararı kesinleşmiştir. Bankanın haksız tahsil ettiği 44.300 TL için “kanuni faiz” uygulanarak ödenmesine hükmedilmiştir.

Banka, 15.8.2024 tarihinde 44.300 TL ana para ve 21.734,34 TL faiz olmak üzere toplam 66.037,34 TL ödemiştir; yani ödemeyi, 5 yıl 1 ay 7 gün sonra gerçekleştirmiştir. Müşteri, borcunu ödemek için 8.7.2018 tarihinde dolar kurundan (44.300 TL / 4,61 TL = 9.610 USD) dolar satmıştır. Tahsilat günü geldiğinde, elinde bulunan 66.037,34 TL ile 32,83 TL/USD kuru üzerinden yalnızca 2.011 USD satın alabilecektir.

Borcunu geç alanlar dikkat! Hüseyin Ölmez, munzam zarar hakkınızı nasıl alacağınızı anlattı

Müşterinin, borcunu ödemek için sattığı doları karşılayabilmesi için 9.610 USD × 32,83 TL/USD = 315.496 TL tutarında bir para gerekmektedir. Bu durumda müşterinin munzam (aşkın) zararı 249.458,96 TL’dir. Müşteri bu zararı, aynı bankada yaptığı döviz satış belgesiyle tespit etmiştir. Ancak yargı, yalnızca kanuni faizde ısrar etmiştir.

Munzam (aşkın) zarar, özellikle kamulaştırmasız el atma işlemlerinde daha belirgin bir şekilde ortaya çıkmaktadır.

Borcunu geç alanlar dikkat! Hüseyin Ölmez, munzam zarar hakkınızı nasıl alacağınızı anlattı

Munzam zarar talebi tüketiciler için hangi durumlarda önem kazanır?

Hüseyin Ölmez: Tüketicilerin munzam zarara uğraması ile ilgili olarak, elektrik, su, doğal gaz gibi abonelik sözleşmelerinde, finansal tüketici olarak imzaladığımız genel bankacılık sözleşmeleri, kredi ve kredi kartı sözleşmeleri, bireysel sigortalar ve diğer sigorta sözleşmeleri, genellikle önceden hazırlanmış standart sözleşmeler olup, tüketiciye tartışma olanağı vermeden, imzalatılır. Bu sözleşmede, hizmet veren veya kredi verenin alacağını zamanında alamadığı zaman, tüketicinin aylık ne kadar gecikme faizi ödeneceği yer alır, ama hizmet veya kredi verenin haksız tahsilatı durumunda parayı nasıl geri ödeyeceği, bu para için ne kadar faiz ödeyeceği yoktur.

Borcunu geç alanlar dikkat! Hüseyin Ölmez, munzam zarar hakkınızı nasıl alacağınızı anlattı

Bu durum genellikle THH ve mahkemeler tarafından saptanır ve daha önce de belirttiğim gibi, borçlu statüsünde olan hizmet verenler ile finansal kuruluşlar, asıl borçları ile faizini ödememek için, yasal süreci olanakları ölçüsünde uzatırlar, Çünkü; borç ve faizi hizmet verenler için, hükme bağlanmadan önce aşkın kâr, hükme bağlandıktan sonra da düşük faizli kredi mahiyetinde olup, bu husus finansal kuruluşlar içinde, aşkın kâr ve kaynak, hükme bağlandıktan sonra da düşük faizli kaynak niteliğini alır. Başka bir ifadeyle, tüketicinin munzam zararı, borçluların munzam kârı demektir. Anayasa Mahkememizi de parasal varlıkları mülkiyet olarak nitelendirip bu durumu, mülkiyet hakkının ihlali olarak karara bağlamıştır.

Kendisinden haksız tahsilat yapılan tüketicinin, mülkiyet hakkı ihlali tahsilatın yapıldığı gün başlar, aynı gün paranın değer kaybetmesi ve enflasyon nedeniyle munzam zararının da ilk günüdür. Genellikle haksız tahsilatların geri ödenmesi, yargı kararlarına bağlı olduğundan ve borçlu süreci uzatmak için her hukuki olanağı kullandığından, bu süreçteki paranın satın alma gücünü kaybetmesi nedeniyle önem kazanır.

Borcunu geç alanlar dikkat! Hüseyin Ölmez, munzam zarar hakkınızı nasıl alacağınızı anlattı

DAVA ÖNCESİNDE BU 4 MADDEYİ KONTROL EDİN

Yüksek enflasyon dönemlerinde AYM’nin değerlendirme kriterleri nedir?

Hüseyin Ölmez: Anayasa Mahkememiz, kararında;

1. “Aşkın (munzam) zararın varlığı için ilk koşul bir para borcunda borçlunun temerrüdün varlığıdır.” Temerrüt hali daha önce de anlattığım üzere, yargı tarafından saptanacaktır.
2. “Aşkın (munzam) zararın varlığı için ikinci koşul; borçlunun temerrüdü nedeniyle temerrüt faizi ile karşılanamayan alacaklı zararının mevcudiyetidir.” “ Burada önem arz eden husus alacaklının temerrüt faizi ile karşılanamayan zararının mevcudiyetinin ispatıdır.”
3. “Aşkın (Munzam) zararın varlığı için gereken üçüncü koşul; borçlunun temerrüde düşmede kusurlu olmasıdır.” Bu husus da mahkemelerce saptanacaktır.
4. “Aşkın (munzam) zararın varlığı için gereken son koşul ise; borçlunun temerrüdü ile alacaklının aşkın (munzam) zararı arasındaki illiyet bağının mevcudiyetidir” şeklinde kriterlerini saptamıştır.

Borcunu geç alanlar dikkat! Hüseyin Ölmez, munzam zarar hakkınızı nasıl alacağınızı anlattı

Tüketiciler munzam zarar talep ederken nelere dikkat etmeli?

Hüseyin Ölmez: Öncelikle tüketici, kendisinden haksız olarak tahsil edilen meblağ ile bu meblağdan kaynaklanan zararında, yukarıda belirttiğim 4 unsurun varlığını kontrol etmelidir.

Anayasa Mahkemesi, 8 Temmuz 2025 tarihli ve 2024/41763 sayılı kararında, alacakların enflasyon nedeniyle değer kaybetmesinden kaynaklanan zararın mevcut Türk hukuk sisteminde —özellikle Türk Borçlar Kanunu m. 122 kapsamında— etkili şekilde tazmin edilemediğini tespit etmiştir. Bu durumun mülkiyet hakkı (Anayasa m. 35) ile bağlantılı olarak etkili başvuru hakkını (Anayasa m. 40) ihlal ettiği sonucuna varmıştır. Bu hususun düzenlenmesi için kararı Gazi Meclisimize göndermiştir. Kanun koyucu, bu karar doğrultusunda yeni düzenleme yapacaktır. Bu nedenle önerilerim, Gazi meclisin yapacağı düzenlemeye kadar geçecek süre içindir. Düzenleme yapıldığında tekrar değerlendirme yapılması gerekmektedir.

Borcunu geç alanlar dikkat! Hüseyin Ölmez, munzam zarar hakkınızı nasıl alacağınızı anlattı

4 kriterin varlığı saptandıktan sonra, munzam ( aşkın) zarara esas alınacak zarar kriteri saptanmalıdır. Bu kriteri saptarken genellikle, altın ve dövizle karşılaştırma veya ilan edilen enflasyonla karşılaştırma olabilir. Zararın oluşumun neden olaya bağlı olarak ta; daha önce verdiğim örnekte olduğu gibi, döviz kriter alınabilir, haksız parayı ödemede kredi kullanıldıysa; kredinin faiz gideri kriter olabilir. Tüketicin dikkat edeceği husus haksız zarar tazmin talebi olmamalıdır. Zaten bu husus mahkemelerden geçmez.

Tüketici hak talep ettiği dilekçesinde, kriteri de belirterek, “uğradığım aşkın (munzam) zararın; Anayasa Mahkememizin 29.Eylül 2025 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan,8.7.2025 tarih ve 2024/41763 Sayılı Kararı uyarınca tazmin edilmesini” talep etmelidir.

Borcunu geç alanlar dikkat! Hüseyin Ölmez, munzam zarar hakkınızı nasıl alacağınızı anlattı

SÖZLEŞMEDE MUTLAKA BU MADDE OLMALI

Burada, yasa koyuculara bir önerim ve talebim var; yasal düzenleme yapılırken, vatandaşa tartışılmadan imzalatılan sözleşmeler, “Sözleşmede yer alan temerrüt faizi her iki tarafın da borçları için geçerlidir” şeklinde bir hükmün yer almasını önermekteyim. Bu hüküm yer aldığında; öncelikle sözleşmeyi imzalatanlar daha dikkatli davranacak, haksız tahsilatlardan kaçınacak, vatandaşın zararı engellenecek, en önemlisi de yargı makamlarına intikal eden dosya sayısı azalacaktır.

Borcunu geç alanlar dikkat! Hüseyin Ölmez, munzam zarar hakkınızı nasıl alacağınızı anlattı

Bu tür davalar uzun sürüyor mu?

Hüseyin Ölmez: Mal ve hizmet verenlerin önemli kısmı olanakları ölçüsünde hukuki süreçleri uzatmaktadır. Anayasa Mahkememizin kararı gereğince yapılacak yeni düzenlemede, Benim önerim de dikkate alınarak, süreci kısaltacak önlemler alınması hem vatandaşımız, hem yargı makamları, hatta munzam kâr edenleri de rahatlatacaktır.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Altın için 5.000 dolar alarmı! Tuna Kaya 10 günlük kritik süreç için uyardı
Altın ve gümüş için şaşırtan tahmin! Filiz Eryılmaz’dan korkutan Hürmüz uyarısı: 120 Dolar!
ETİKETLER
#tüketici hakları
#Anayasa Mahkemesi kararı
#Munzam Zarar
#Aşkın Zarar
#Enflasyon Kaybı
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.