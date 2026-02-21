Altın için 5.000 dolar alarmı! Tuna Kaya 10 günlük kritik süreç için uyardı

"ABD’nin son günlerde İran’a karşı hava ve deniz gücünü ciddi şekilde artırması bana bunun tek seferlik bir operasyon olmayabileceğini düşündürüyor. Hürmüz Boğazı dünya petrolünün yaklaşık dörtte birinin geçtiği bir nokta. Burada yaşanacak en küçük aksama petrol fiyatlarını sert yukarı taşır" diyen Kaya, bu gelişmenin sadece ABD’yi değil, tüm dünyayı enflasyon üzerinden etkileyeceği konusunda uyardı.