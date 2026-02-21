Menü Kapat
Altın için 5.000 dolar alarmı! Tuna Kaya 10 günlük kritik süreç için uyardı

Şubat 21, 2026 11:24
1
tuna kaya altın

Altın fiyatları yeniden şahlandı. Gümüş yatırımcısı beklemeye devam ediyor. Risk iştahı düşüyor, jeopolitik gerilim artıyor. Ekonomist Tuna Kaya, kendi Youtube kanalında yaptığı yayında kritik uyarılar yaptı. 

2
altın fiyatları

Önümüzdeki 10 günlük sürecin kritik olduğunun altını çizen Tuna Kaya, "Hisse senetleri ve kripto varlıklar bu ortamda daha kırılgan. Buna karşılık altın, gümüş, platin ve bakır gibi emtialarda yukarı yönlü eğilimin devam etmesini bekliyorum" diyerek emtialara yönelişin sinyallerini verdi.

3
jeopolitik riskler

Küresel piyasalarda jeopolitik risklerin yeniden zirve yaptığını ifade eden Kaya, "Trump’ın İran’a verdiği 10 günlük süre kritik. Bu süre dolmadan ya da hemen sonrasında İran’a yönelik bir operasyon başlatılma ihtimali oldukça güçlü. Piyasa fiyatlamaları da bunu gösteriyor: volatilite endeksi yükseliyor, petrol yukarı gidiyor, altın güç kazanıyor" diyerek bu gelişmelerin tesadüf olmadığını vurguladı.

4
Petrolün yükselmesi demek ABD’de enflasyon

Böyle bir askeri müdahalenin petrolü yukarı taşıyacağının altını çizen Kaya, "Petrolün yükselmesi demek ABD’de enflasyonun yeniden kıpırdanması demek. Bu da Trump’ın en önemli seçim vaadi olan enflasyonu düşürme hedefini sekteye uğratır. Üstelik yıl sonunda seçim var. Enflasyon tekrar yükselirse siyasi maliyeti ağır olur" dedi.
 

5
Hürmüz Boğazı dünya petrolü

"ABD’nin son günlerde İran’a karşı hava ve deniz gücünü ciddi şekilde artırması bana bunun tek seferlik bir operasyon olmayabileceğini düşündürüyor. Hürmüz Boğazı dünya petrolünün yaklaşık dörtte birinin geçtiği bir nokta. Burada yaşanacak en küçük aksama petrol fiyatlarını sert yukarı taşır" diyen Kaya, bu gelişmenin sadece ABD’yi değil, tüm dünyayı enflasyon üzerinden etkileyeceği konusunda uyardı.

6
BD’de büyüme

Kaya "ABD’de büyüme %1,4 geldi, beklenti %3’tü. Önceki çeyreğe göre ciddi yavaşlama var. Çekirdek PCE ise beklentinin üzerinde geldi. Bu ne demek? Fed faiz indirimi konusunda daha temkinli olacak. Yani likidite tarafı piyasaları desteklemeyecek. Risk iştahı zaten düşüyor" dedi.

7
Dolar endeksi

Dolar endeksi hakkında bilgi veren Kaya, "Dolar 95,50’ye kadar gerilemişti, şimdi toparlanıyor. 98 seviyesi kritik. 98’in üzerine atarsa küresel piyasalar üzerinde baskı artar. 97,18’in altı ise piyasaları rahatlatır. Volatilite endeksi 20’nin üzerinde dalgalanıyor" diyerek riskin arttığına dikkat çekti.
 

8
petrol kritik eşik

Petrolde 72 dolar seviyesinin kritik eşik olduğunu belirten uzman isim, "Eğer 72’nin üzerinde kalıcılık görürsek 90 dolar, hatta savaşın uzaması halinde 100 dolar üzeri mümkün. Daha önce benzer bir süreci Rusya-Ukrayna savaşında gördük; petrol 70’lerden 138 dolara gitmişti. Bu ihtimali göz ardı etmiyorum" diyerek yatırımcıları uyardı.

9
ALTIN YATIRIMCISI DİKKAT!

ALTIN YATIRIMCISI DİKKAT!

Altın tarafında 5.000 doların artık güçlü destek olduğunu ifade eden Kaya, "Üzerinde kaldıkça 5.150 ve 5.250 seviyeleri gündeme gelir. Olası savaş senaryosu altında agresif hareketi tetikleyebilir. Geri çekilmelerde 4.900 ve 4.600 seviyeleri kademeli alım bölgesi olarak izlenebilir" diyerek altın yatırımcısını uyardı.

10
gümüş yatırımcısı

Uzun zamandır bekleyişte olan gümüş yatırımcısı için de tahminlerini paylaşan Kaya, "75 dolar üzeri pozitif. 86 aşılırsa 90–95 bandı gündeme gelir. Platinde 2.580 üzeri 3.000 dolar hedefini masaya koyar. Bakırda 584 direncinin kırılması 610’lu seviyeleri gündeme getirir. Jeopolitik risk ortamında kıymetli metaller güçlü kalmaya devam eder" dedi.

11
Borsa İstanbul

Kaya, "Borsa İstanbul’da 14.000 direnç, 13.400 ana destek. 13.400 kırılırsa 13.000’li seviyeler gündeme gelir" dedi.

12
Risk iştahının düştüğünün altını çizen Kaya, "Jeopolitik gerilim artıyor. Önümüzdeki 10 günlük süreç kritik. Hisse senetleri ve kripto varlıklar bu ortamda daha kırılgan. Buna karşılık altın, gümüş, platin ve bakır gibi emtialarda yukarı yönlü eğilimin devam etmesini bekliyorum. Destek ve direnç seviyelerini yakından izlemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

