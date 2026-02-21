Altın ve gümüş için şaşırtan tahmin! Filiz Eryılmaz’dan korkutan Hürmüz uyarısı: 120 Dolar!

Eryılmaz, İran meselesi ve petrol fiyatlarına ilişkin değerlendirmesinde, "Küresel piyasalar Amerika’nın İran’da çok büyük ve yaygın bir saldırı yapacağı ihtimalini fiyatlamadı. Bizde borsa tarafında daha sert bir tepki görüldü. Genel inanış, Trump’ın çok güçlü ve karadan bir saldırı yapmayacağı, olsa olsa havadan ve daha simgesel bir adım atacağı yönünde. Petrol fiyatları son altı ayın en yüksek seviyesinde, 72 dolar civarında. Hürmüz Boğazı’nın kapanması gibi bir senaryoda 100–120 dolar seviyeleri şaşırtıcı olmaz" şeklinde konuştu.

