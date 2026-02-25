Menü Kapat
Altın fiyatlarında 5800 dolar alarmı! Fransız devi iki hafta süre verdi

Şubat 25, 2026 10:37
1
altın Natixis, ABD-İran çatışması

ABD - İran arasındaki gerilimin yeniden artmasıyla tetiklenen jeopolitik belirsizlik, altın piyasasında yeni bir ivmeye neden oldu. Fransız yatırım bankası Natixis, ABD-İran çatışmasının tırmanması halinde altının 5.800 dolara çıkmasını beklediğini açıkladı.

2
altın piyasası

Kitco'da yer alan habere göre ABD-İran arasındaki gerilimin yeniden artmasının yol açtığı jeopolitik belirsizlik, altın piyasasını derinden etkiliyor. 
 

3
altın fiyatları

YÜZDE 15 YÜKSELECEK

Fransız yatırım bankası Natixis'in değerli metaller analisti Bernard Dahdah, Cuma günü yayınlanan son değerli metaller raporunda, önceki çatışmaları inceledikten sonra, ABD hükümeti ile İran arasındaki gerilim tırmanırsa, güvenli liman talebinin yeniden artmasıyla altın fiyatlarının %15 oranında yükselebileceğini söyledi.
 

4
ransız yatırım bankası Natixis

Dahdah, "Fiyat artışının büyük kısmı ilk birkaç hafta içinde gerçekleşecektir. Bundan sonra, piyasa etkilerini görmeye ve uyum sağlamaya başladıkça fiyatların düşmeye başlayacağını tahmin ediyoruz," dedi. 

5
ons altın fiyatı

ALTIN 5800 DOLARI GÖRECEK

"Fiyatların yatay seyrettiğini göz önünde bulundurarak, bunun bir saldırının başlamasını takip eden iki hafta içinde ons başına 5500-5800 dolar anlamına gelebileceğini tahmin ediyoruz" diyerek beklentisini paylaştı.
 

6
altının yükselme potansiyeli

Jeopolitik belirsizlik ortamında altının yükselme potansiyeli olsa da, Dahdah güvenli liman talebinin son derece değişken olabileceği ve nadiren sürdürülebilir kazançlara yol açtığı konusunda da uyardı.
 

7
ABD - İran krizi

Fransız bankası, ABD - İran krizinin bir ay süreceğini tahmin ediyor.
 

8
ons altın

Öte yandan ons altın 5600 dolar ile ocak ayında tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüş ardından ise sert düşüşle 4.800 dolara kadar geri çekilmişti.

 

