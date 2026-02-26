Emekli çalışanın maaşında 18 bin liralık fark! Özgür Erdursun açıkladı

EMEKLİ OLDUKTAN SONRA KIDEM TAZMİNATI

Erdursun, "Eğer emekli olduktan sonra aynı işyerinde yeniden çalışmaya başlarsa, hukuken yeni bir sözleşme kurulmuş olur. Bu ikinci dönemde işveren haksız fesih yaparsa kıdem hakkı doğabilir. Çalışan haklı nedenle ayrılırsa yine kıdem gündeme gelebilir. Ancak istifa halinde kıdem hakkı oluşmaz. Dolayısıyla ikinci dönem kıdem hakkı, fesih şekline bağlıdır" dedi.