Emekli çalışanın maaşında 18 bin liralık fark! Özgür Erdursun açıkladı

Emekli olmak artık çalışma hayatının sonu değil. Yüksek maaşlı çalışanlar emekli olduktan sonra da çalışmaya devam etmeyi değerlendiriyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, bugünkü köşesinde emeklilikten sonra çalışma hayatında dikkat etmeniz gereken kritik noktalara değindi.
Erdursun, emekli çalışanın maaş farkını, asgari ücret ve tavan ücret örneklerini, kıdem ve ihbar tazminatı haklarını, yıllık izin durumunu ve karar verirken yapılması gereken toplam gelir hesabını yaptı.
Emekli olup çalışan kişinin hâlâ işçi olduğunu vurgulayan Erdursun, emekli çalışan için kıdem tazminatına hakkı, ihbar tazminatına hakkı, yıllık ücretli izin hakkı, fazla mesai alacağı, hafta tatili ve resmi tatil ücretine hakkı olduğunu açıklayan Erdursun, emekli olmanın işçi haklarını ortadan kaldırmadığını ifade etti.
Erdursun, "Eğer emekli olduktan sonra aynı işyerinde yeniden çalışmaya başlarsa, hukuken yeni bir sözleşme kurulmuş olur. Bu ikinci dönemde işveren haksız fesih yaparsa kıdem hakkı doğabilir. Çalışan haklı nedenle ayrılırsa yine kıdem gündeme gelebilir. Ancak istifa halinde kıdem hakkı oluşmaz. Dolayısıyla ikinci dönem kıdem hakkı, fesih şekline bağlıdır" dedi.
Emekli çalışan için özel bir ihbar düzeni olmadığını belirten Erdursun, "Bildirim sürelerine uyulmazsa, işveren feshederse ihbar öder. İşçi bildirimsiz ayrılırsa ihbar tazminatı gündeme gelir. Statü değişmez, kurallar aynıdır" dedi.
Emekli olduktan sonra aynı kişi yeniden işe başlarsa, yıllık izin hesabı sıfırdan başlar.
Erdursun, "Asgari Ücret 28.075 TL’dir ancak emekli çalışanlarda Asgari Ücret 30.18,16 TL’dir" dedi. Normal çalışan net asgari ücretin daha düşük olmasının sebebi ise: "Emekli çalışandan işsizlik primi kesilmez. Sigorta primi oranı daha düşüktür. Asgari ücrette brüt sabit olduğu için fark otomatik ortaya çıkar."
Ayrıca Erdursun, "Emekli olduktan sonra brüt ücretle çalışanların ücret avantajı vardır. Brüt ücret aynı olsa bile kesinti yapısı değiştiği için net maaş ciddi şekilde farklılaşır" dedi.
Emekli olduktan sonra çalışmanın aynı zamanda bir gelir planlaması konusu olduğunun altını çizen Erdursun, "Asgari ücrette fark sınırlı ama nettir. Brüt yükseldikçe avantaj büyür. Tavan ücrette aylık 15–18 bin TL bandında net fark oluşabilir" dedi.
"Kıdem, ihbar ve yıllık izin hakları devam eder. Ancak yıllık izin hesabı yeni sözleşmeyle sıfırlanır; 50 yaş üstü için en az 20 gün kuralı uygulanır" diyerek tüm emeklileri uyardı.