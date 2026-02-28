Cadde ortasında sopalı kavga dehşeti! Yol verme tartışması kavgaya dönüştü

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde İnönü Mahallesi'nde dar sokakta karşılaşan iki otomobil sürücüsü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Araçlarından inen sürücüler arasındaki sözlü atışma kısa sürede tekme, yumruk ve sopalı kavgaya dönüştü. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle taraflar güçlükle ayrılırken o anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.