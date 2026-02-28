İran, Kuveyt Havalimanı'nı İHA'larla vurdu: Yaralılar var

ABD ve İsrail'in, İran'a yönelik saldırılarına karşılık Tahran da misilleme saldırılarını sürdürüyor. İran'ın son hedeflerinden biri de Kuveyt Uluslararası Havalimanı oldu. İran, Kuveyt Uluslararası Havalimanı'nı insanız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldı. İngiliz haber ajansı Reuters'a göre, saldırıda birkaç işçi hafif yaralandı ve maddi hasar oluştu.