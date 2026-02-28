İsrail'in engellediği füze sivil bölgeye düştü! Panik anları kameralarda

İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik başlattığı füze saldırıları sürerken İran'dan da İsrail'e füze saldırılarıyla yanıt geliyor. Bölgedeki şiddetli çatışmalarda diğer ülkeler de etkilenmeye devam ediyor. Son olarak güvenlik kaynakları, İran’dan İsrail’e ateşlenen bir balistik füzeninin hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini açıkladı. Engellenen füze Ürdün’ün başkenti Amman’daki Marj Al-Hamam bölgesindeki bir sivil konut yakınlarına düştü. Bölgedeki panik anları kameralar tarafından kaydedildi.