İran, balistik füzeleri böyle ateşledi: Hedefleri ABD üsleri

ABD ve İsrail'in, İran'a yönelik başlattığı operasyonun ardından bölge adeta ateş çemberine döndü. İran, saldırılara Orta Doğu'da bulunan ABD üslerini vurarak karşılık verdi. İran devlet medyası da balistik füzelerin fırlatılma anlarını içeren bir video yayımladı. Paylaşımda ise, "Düşman üslerine doğru güçlü Devrim Muhafızları füzeleri fırlatıldı" ifadeleri kullanıldı.