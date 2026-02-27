KPSS'li ve KPSS'siz personel alımı ilanı heyecan uyandırdı: Bakanlıktan açıklama geldi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kurumlara temizlik personeli, aile destek merkezi çalışanı, yaşlı hane temizliği gibi kadrolarda eleman alınacağı iddiaları sonrası açıklama yapıldı. İddiaya göre bakanlığın KPSS 60-KPSS şartsız olmak üzere personel alımı başvurularını açtığı belirtilmişti.

KPSS'Lİ VE KPSS'SİZ PERSONEL ALIMI YAPILACAK MI?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, KPSS'siz ve KPSS'li olmak üzere farklı kadrolarda personel alımı yapılacağına yönelik paylaşımların asılsız olduğunu açıkladı.

AİLE BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI İLANLARI NEREDE?



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan, Bakanlığımız tarafından KPSS'siz ve KPSS'li olmak üzere farklı kadrolarda personel alımı yapılacağına yönelik paylaşımlar asılsızdır. Personel alımlarıyla ilgili ilanlara resmi internet sitemiz ve sosyal medya hesaplarımız üzerinden ulaşabilirsiniz" ifadelerine yer verildi.

