Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Banu İriç

KPSS'li ve KPSS'siz personel alımı ilanı heyecan uyandırdı: Bakanlıktan açıklama geldi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde çeşitli kadrolara KPSS'li ve KPSS'siz çok sayıda eleman alınacağı iddiası yayıldı. Bakanlık personel alımıyla ilgili ilanlara ilişkin açıklama yayımladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KPSS'li ve KPSS'siz personel alımı ilanı heyecan uyandırdı: Bakanlıktan açıklama geldi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
27.02.2026
saat ikonu 22:10
|
GÜNCELLEME:
27.02.2026
saat ikonu 22:19

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kurumlara temizlik personeli, aile destek merkezi çalışanı, yaşlı hane temizliği gibi kadrolarda eleman alınacağı iddiaları sonrası açıklama yapıldı. İddiaya göre bakanlığın KPSS 60-KPSS şartsız olmak üzere başvurularını açtığı belirtilmişti.

KPSS'li ve KPSS'siz personel alımı ilanı heyecan uyandırdı: Bakanlıktan açıklama geldi

0:00 63
HABERİN ÖZETİ

KPSS'li ve KPSS'siz personel alımı ilanı heyecan uyandırdı: Bakanlıktan açıklama geldi

Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın KPSS'li ve KPSS'siz personel alımı yapacağına dair çıkan haberler asılsız çıktı.
Bazı sosyal medya hesaplarında temizlik personeli, aile destek merkezi çalışanı ve yaşlı hane temizliği gibi kadrolarda KPSS 60 veya KPSS şartsız personel alımı yapılacağına dair paylaşımlar yapılmıştı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bu iddiaların asılsız olduğunu duyurdu.
Bakanlık, personel alımlarıyla ilgili ilanlara resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden ulaşılabileceğini belirtti.
Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.
KPSS'li ve KPSS'siz personel alımı ilanı heyecan uyandırdı: Bakanlıktan açıklama geldi

KPSS'Lİ VE KPSS'SİZ PERSONEL ALIMI YAPILACAK MI?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, KPSS'siz ve KPSS'li olmak üzere farklı kadrolarda personel alımı yapılacağına yönelik paylaşımların asılsız olduğunu açıkladı.

KPSS'li ve KPSS'siz personel alımı ilanı heyecan uyandırdı: Bakanlıktan açıklama geldi

AİLE BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI İLANLARI NEREDE?


Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan, Bakanlığımız tarafından KPSS'siz ve KPSS'li olmak üzere farklı kadrolarda personel alımı yapılacağına yönelik paylaşımlar asılsızdır. Personel alımlarıyla ilgili ilanlara resmi internet sitemiz ve sosyal medya hesaplarımız üzerinden ulaşabilirsiniz" ifadelerine yer verildi.

https://x.com/tcailesosyal/status/2027450303432253754?s=20

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
PTT 2026 memur alımı yapacak mı ne zaman? PTT memur alımı şartları ve başvuru süreci
2026 EKPSS kura sonuçları nereden sorgulanır? Yerleştirme sonuçları belli oldu
ETİKETLER
#personel alımı
#Asılsız İddia
#Aile Bakanlığı
#Kpss Şartı
#Resmi Duyuru
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.