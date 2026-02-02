2026 EKPSS kura sonuçları nereden sorgulanır? Yerleştirme sonuçları belli oldu

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen 2026-EKPSS yerleştirme süreci, adayların tercih bildirimlerinin ardından özenle tamamlandı.

2 Şubat 2026 itibarıyla açıklanan sonuçlar, hem sınav puanıyla hem de kura usulüyle yerleşecek adayları kapsamakta.

Adaylar, Türkiye genelindeki çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarındaki boş kadrolara yapılan yerleştirmelerin ardından EKPSS yerleştirme sonuçlarını incelemeye başladı.

EKPSS KURA SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 2 Şubat 2026 tarihinde saat 11.26'dan itibaren ÖSYM’nin “sonuc.osym.gov.tr” adresinden ulaşabilecek.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile birlikte ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden sorgulayabilecek. Yerleştirme sonuç belgesi düzenlenmeyecek ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.