PTT 2026 memur alımı yapacak mı ne zaman? PTT memur alımı şartları ve başvuru süreci

Her yıl binlerce adayın büyük bir heyecanla beklediği "PTT memur alımı ilanları" için bekleyiş sürüyor. Son yıllarda lojistik ve bankacılık alanındaki büyümesini sürdüren teşkilatın, mevcut iş yükünü azaltmak amacıyla bu yıl içinde geniş kapsamlı bir personel alımı ilanı yayımlayıp yayımlamayacağı adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Henüz resmi bir takvim yayımlanmamış olsa da, adayların KPSS puan türleri ve yaş sınırı gibi kriterler bazında araştırmaları ivme kazandı.

PTT 2026 PERSONEL ALIMI OLACAK MI?

PTT Genel Müdürlüğü tarafından 2026 yılına ilişkin henüz resmi bir ilan yayımlanmadı. Ancak kurumun dijitalleşme ve kargo operasyonlarındaki büyüme hızı, 2026 yılının ikinci yarısında büyük bir alım ilanının çıkabileceği yönündeki beklentileri artırıyor. İlanın yayımlanmasıyla birlikte başvuruların PTT Kariyer Kapısı veya kurumun resmi internet sitesi üzerinden çevrim içi olarak alınması bekleniyor.

PTT PERSONEL ALIM SÜRECİ NASIL İŞLER?

PTT, geçmişte özellikle 2018 yılında 16 farklı pozisyonda personel alımı yaparak binlerce kişiye istihdam sağlamıştı. Bu alımlar, gişe görevlisi, posta dağıtıcısı, mühendis, avukat ve teknik personel gibi kadroları içeriyordu. Başvurular genellikle PTT’nin resmi internet sitesi ve İŞKUR aracılığıyla alınmış, KPSS puanı, yazılı sınav ve mülakat aşamalarıyla tamamlanmıştı. Ancak, 2018’den bu yana büyük çaplı bir memur alımı duyurusu yapılmadı.

PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular PTT’nin resmi internet sitesi üzerinden yapılmaktadır. Sınavlar için o dönem açıklanacak belirli bir ücretin ödenmesi gerekiyor. Başvuruların alınmasının ardından, aday olan vatandaşlar yazılı sınav ve mülakat süreçlerine tabii tutuluyor.