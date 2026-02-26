Menü Kapat
TGRT Haber
Yaşam
Avatar
Editor
 Erdem Avsar

PTT 2026 memur alımı yapacak mı ne zaman? PTT memur alımı şartları ve başvuru süreci

2026 yılında kamu kurumlarında görev almak isteyen binlerce vatandaşın gözü kulağı Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) tarafından gelecek son dakika açıklamalarına çevrilmiş durumda. Özellikle "PTT 2026 personel alımı olacak mı?" sorusu arama motorlarında en üst sıralarda bulunuyor. Gişe görevlisi, postacı (dağıtıcı), teknik personel ve uzman yardımcısı kadroları için adayların hazırlıkları devam ederken gözler PTT’nin resmi kanallarından gelecek duyurulara çevrildi. Peki, PTT 2026 memur alımı yapacak mı ne zaman?

PTT 2026 memur alımı yapacak mı ne zaman? PTT memur alımı şartları ve başvuru süreci
Haber Merkezi
26.02.2026
19:31
26.02.2026
19:31

Her yıl binlerce adayın büyük bir heyecanla beklediği "PTT memur alımı ilanları" için bekleyiş sürüyor. Son yıllarda lojistik ve bankacılık alanındaki büyümesini sürdüren teşkilatın, mevcut iş yükünü azaltmak amacıyla bu yıl içinde geniş kapsamlı bir ilanı yayımlayıp yayımlamayacağı adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Henüz resmi bir takvim yayımlanmamış olsa da, adayların KPSS puan türleri ve yaş sınırı gibi kriterler bazında araştırmaları ivme kazandı.

PTT 2026 memur alımı yapacak mı ne zaman? PTT memur alımı şartları ve başvuru süreci

PTT 2026 PERSONEL ALIMI OLACAK MI?

PTT Genel Müdürlüğü tarafından 2026 yılına ilişkin henüz resmi bir ilan yayımlanmadı. Ancak kurumun dijitalleşme ve kargo operasyonlarındaki büyüme hızı, 2026 yılının ikinci yarısında büyük bir alım ilanının çıkabileceği yönündeki beklentileri artırıyor. İlanın yayımlanmasıyla birlikte başvuruların PTT veya kurumun resmi internet sitesi üzerinden çevrim içi olarak alınması bekleniyor.

PTT 2026 memur alımı yapacak mı ne zaman? PTT memur alımı şartları ve başvuru süreci

PTT PERSONEL ALIM SÜRECİ NASIL İŞLER?

PTT, geçmişte özellikle 2018 yılında 16 farklı pozisyonda personel alımı yaparak binlerce kişiye istihdam sağlamıştı. Bu alımlar, gişe görevlisi, posta dağıtıcısı, mühendis, avukat ve teknik personel gibi kadroları içeriyordu. Başvurular genellikle PTT’nin resmi internet sitesi ve İŞKUR aracılığıyla alınmış, KPSS puanı, yazılı sınav ve mülakat aşamalarıyla tamamlanmıştı. Ancak, 2018’den bu yana büyük çaplı bir memur alımı duyurusu yapılmadı.

PTT 2026 memur alımı yapacak mı ne zaman? PTT memur alımı şartları ve başvuru süreci

PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular PTT’nin resmi internet sitesi üzerinden yapılmaktadır. Sınavlar için o dönem açıklanacak belirli bir ücretin ödenmesi gerekiyor. Başvuruların alınmasının ardından, aday olan vatandaşlar yazılı sınav ve mülakat süreçlerine tabii tutuluyor.

#personel alımı
#kariyer kapısı
#Kpss Puanı
#Ptt Memur Alımı
#Ptt Iş Ilanı
#Yaşam
