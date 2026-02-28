Güney Amerika ülkelerinden Bolivya'da sabah saatlerine doğru uçak kazası meydana geldi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Bolivya'da uçak kazası: Çok sayıda ölü ve yaralı var Bolivya'da kötü hava koşulları nedeniyle iniş sırasında pistten çıkan askeri kargo uçağı yoğun trafiğin olduğu bir caddeye düştü. Kazada en az 15 kişi hayatını kaybetti, 30'dan fazla kişi yaralandı. Askeri kargo uçağının Bolivya Merkez Bankası için nakit para taşıdığı öğrenildi. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Yetkililer kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Bolivya hava kuvvetlerine ait bir Hercules (C-130) uçağı, bu sabah erken saatlerde El Alto kentindeki havalimanına iniş yaparken kötü hava koşulları nedeniyle pistten çıktı. Kontrolden çıkan uçak, yoğun trafiğin olduğu işlek bir caddeye düştü.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Edinilen ilk bilgilere göre; uçak kazasında en az 15 kişi hayatını kaybetti, 30'dan fazla kişi ise yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Yetkililer kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan askeri kargo uçağının Bolivya Merkez Bankası için nakit para taşıdığı öğrenildi.