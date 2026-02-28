Latin Amerika ülkelerinden Brezilya sel felaketiyle boğuşuyor. Ülkede 23 Şubat'tan bu yana şiddetli yağışların neden olduğu selin bilançosu ağırlaşıyor.

HABERİN ÖZETİ Brezilya'daki sel felaketinde ölü sayısı artıyor! Brezilya'nın Minas Gerais Eyaleti, 23 Şubat'tan bu yana devam eden şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketleriyle mücadele ediyor. Sel felaketlerinde hayatını kaybedenlerin sayısı 68'e yükseldi. Can kayıplarının 62'si Juiz de Fora, 6'sı ise Uba kentinde yaşandı. Kayıp 5 kişi için arama çalışmaları devam ediyor. Heyelanlar nedeniyle çöken evler olduğu belirtildi. Ulusal Doğal Afet İzleme ve Uyarı Merkezi, yağışların süreceğini ve yeni sel ve ani taşkın riskine karşı uyarıda bulundu. Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva yönetimi, evsiz kalanlar için yeni yardım paketinin belediyelere aktarılacağını açıkladı.

YENİ CESETLERE ULAŞILDI

Minas Gerais Eyaleti İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamada, Juiz de Fora ve Uba kentlerini vuran sellerin ardından yeni cesetlere ulaşıldığı belirtildi. Açıklamada, can kaybının 62'sinin Juiz de Fora'da, 6'sının ise Uba'da olduğu ifade edildi.

Kayıp 5 kişi için arama çalışmalarının devam ettiği vurgulanan açıklamada, heyelanlar nedeniyle çöken evlere dikkat çekildi.

SEL VE SU BASKINI UYARISI

Ulusal Doğal Afet İzleme ve Uyarı Merkezi'nden (Cemaden) yapılan açıklamada yağışların süreceği belirtilerek, yeni sel ve ani taşkın riskine karşı uyarıda bulunuldu.

Öte yandan eyalet yetkilileri ile federal yetkililer, afetten etkilenenlere yardım için sivil savunma ekipleri, güvenlik güçleri ve sağlık personelini görevlendirdi.

Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva yönetimi, sel nedeniyle evsiz kalanlar için yeni yardım paketinin belediyelere aktarılacağını açıklamıştı.