Dünya
İtalya'da tramvay kazası: 2 ölü, 38 yaralı

İtalya'nın Milano şehrinde akşam saatlerinde seyir halindeki bir tramvay raydan çıktı. Çevredeki insanlara ve araçlara çarpan tramvay, daha sonra bir dükkana çarparak durdu. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 38 kişi yaralandı.

KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
28.02.2026
03:20
|
GÜNCELLEME:
28.02.2026
03:30

İtalya'nın Milano kentinde şehir içi toplu ulaşım hatlarından olan 9 numaralı tramvay hattındaki bir tramvay, öğleden sonra, yerel saatle 16.00 civarında seyir halindeyken, henüz bilinmeyen bir sebeple Vittorio Veneto Bulvarı'nda raydan çıktı.

İtalya'da tramvay kazası: 2 ölü, 38 yaralı

HABERİN ÖZETİ

İtalya'da tramvay kazası: 2 ölü, 38 yaralı

Milano'da 9 numaralı tramvay hattında seyreden bir tramvay, Vittorio Veneto Bulvarı'nda raydan çıkarak yayalara, araçlara ve bir dükkana çarptı.
Kaza sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 38 kişi yaralandı.
Tramvay, raydan çıktıktan sonra bir binanın zemin katındaki dükkana çarparak durdu.
Milano Belediye Başkanı ve İtalya Başbakanı kazayla ilgili açıklama yaptı.
Milano Cumhuriyet Başsavcılığı, tramvay sürücüsünün şüpheli olarak ifadesine başvurulacağı bir soruşturma başlattı.
Güvenlik kameraları görüntülerinde tramvayın yüksek hızda gittiği tespit edildiği iddia edildi.
TRAMVAY İNSANLARI VE ARAÇLARI EZDİ

Tramvay, raydan çıktıktan sonra etraftaki insanlara ve araçlara çarparken, son olarak bir binanın zemin katındaki dükkana çarparak durabildi.

Kazada, tramvayın çarptığı 1 kişi ile içindeki 1 yolcu olmak üzere 2 kişi yaşamını yitirirken, aralarında tramvaydaki yolcuların da bulunduğu 38 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri, kazada sıkışanları kurtarmak için çalışma yürüttü.

İtalya'da tramvay kazası: 2 ölü, 38 yaralı

BAŞBAKAN VE BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Milano Belediye Başkanı Giuseppe Sala da kazanın ardından olay yerine gelerek incelemelerde bulundu ve yaralıların durumu hakkında bilgi aldı.

Sala, burada yaptığı açıklamada, "Bu bir trajedi, 2 ölü, biri yoldan geçen, diğeri tramvayda. Ne olduğunu anlamak zor, bir soruşturma yapılacak." dedi.

İtalya'da tramvay kazası: 2 ölü, 38 yaralı

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni de yaptığı yazılı açıklamada, kazayla ilgili taziyelerini iletirken, Milano şehriyle dayanışma içinde olduğunu belirtti. Meloni, yaralılara acil şifa dileğinde bulundu.

TRAMVAY SÜRÜCÜSÜ ŞÜPHELİ

Bu arada, Milano Cumhuriyet Başsavcılığının kazayla ilgili "taksirle öldürme ve yaralama" suçlamalarıyla soruşturma başlattığı ve tramvay sürücüsünün de şüpheli olarak ifadesine başvurulacağı belirtildi.

Basında çıkan haberlerde, kaza yerindeki güvenlik kameralarından elde edilen görüntülerde tramvayın yüksek hızda gittiği tespitinin yapıldığı, diğer taraftan kaza mahallinde raylar arasında hat değişikliği sağlayan makas noktası bulunduğu, dolayısıyla buradan kaynaklı bir sorun olup olmadığının da araştırılacağı kaydedildi.

Kazanın nasıl meydana geldiğinin Milano Cumhuriyet Başsavcılığının açtığı soruşturmayla ortaya çıkarılacağı ifade edildi.

#Ölümlü Kaza
#İtalya Başbakanı
#Milano Tramvay Kazası
#Vittorio Veneto Bulvarı
#Raydan Çıkan Tramvay
#Dünya
